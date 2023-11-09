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"Грузия – будущий член Евросоюза" – глава парламента
"Грузия – будущий член Евросоюза" – глава парламента
Власти Грузии сделали все возможное для того, чтобы страна получила статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз, отметил глава парламента 09.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-09T09:20+0400
2023-11-09T09:20+0400
2023-11-09T09:20+0400
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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Евросоюз признал будущее полноправного членства Грузии в европейской семье и еще раз подтвердил непоколебимую поддержку устремлений и европейского выбора страны, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Еврокомиссия 8 ноября 2023 года обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 рекомендаций, необходимых для получения статуса кандидата в ЕС. Еврокомиссия рекомендует Евросовету предоставить стране статус кандидата. По словам главы грузинского законодательного органа, это первый шаг к стратегическому решению, которое должен принять ЕС. Как отметил Папуашвили, сегодняшний день создает твердую основу для лучшего будущего Грузии. Как отметил Папуашвили, рекомендация о предоставлении статуса страны-кандидата завершает один важный этап. В то же время начинается долгий путь к членству в ЕС, где, по словам спикера грузинского парламента, знания, профессионализм и патриотизм каждого гражданина являются необходимыми предпосылками успеха. Уже 14-15 декабря на основании заключения Еврокомиссии Евросовет примет итоговое решение по политике расширения и предоставлению Грузии статуса кандидата. В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова. Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением, и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, европа, молдова, шалва папуашвили, еврокомиссия, грузия - евросоюз, евросоюз
политика, грузия, новости, европа, молдова, шалва папуашвили, еврокомиссия, грузия - евросоюз, евросоюз
"Грузия – будущий член Евросоюза" – глава парламента
Власти Грузии сделали все возможное для того, чтобы страна получила статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз, отметил глава парламента
ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Евросоюз признал будущее полноправного членства Грузии в европейской семье и еще раз подтвердил непоколебимую поддержку устремлений и европейского выбора страны, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Еврокомиссия 8 ноября 2023 года обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 рекомендаций, необходимых для получения статуса кандидата в ЕС. Еврокомиссия рекомендует Евросовету предоставить стране статус кандидата.
"Следует высоко оценить оценку Еврокомиссии и рекомендацию относительно статуса страны-кандидата для Грузии. ЕС безвозвратно признал будущее полноправного членства Грузии в европейской семье, еще раз подтвердил непоколебимую поддержку Европы устремлениям нашей страны и европейского выбора", – заявил Папуашвили.
По словам главы грузинского законодательного органа, это первый шаг к стратегическому решению, которое должен принять ЕС. Как отметил Папуашвили, сегодняшний день создает твердую основу для лучшего будущего Грузии.
"Это общее достижение всех нас. Мы неоднократно заявляли, что прошлогоднее неясное решение дало недоброжелателям грузинского народа возможность для нежелательных спекуляций. Все ветви нашей власти упорно трудились как внутри страны, так и за ее пределами для победы грузинской правды, что сегодня дало первый успешный результат", – заявил он.
Как отметил Папуашвили, рекомендация о предоставлении статуса страны-кандидата завершает один важный этап. В то же время начинается долгий путь к членству в ЕС, где, по словам спикера грузинского парламента, знания, профессионализм и патриотизм каждого гражданина являются необходимыми предпосылками успеха.
"Этот путь открыт для всех, кто хочет внести свой искренний вклад в построение европейского будущего страны. Восьмое ноября 2023 года и, надеюсь, декабрьское решение Евросовета навсегда войдут в историю Грузии и Европы как символ наших общих ценностей, культуры, прошлого, настоящего и будущего. Грузия – будущий член Евросоюза", – заявил Папуашвили.
Уже 14-15 декабря на основании заключения Еврокомиссии Евросовет примет итоговое решение по политике расширения и предоставлению Грузии статуса кандидата.
В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова.
Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением, и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову.