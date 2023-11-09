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"Грузия – будущий член Евросоюза" – глава парламента

"Грузия – будущий член Евросоюза" – глава парламента

Власти Грузии сделали все возможное для того, чтобы страна получила статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз, отметил глава парламента 09.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Евросоюз признал будущее полноправного членства Грузии в европейской семье и еще раз подтвердил непоколебимую поддержку устремлений и европейского выбора страны, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Еврокомиссия 8 ноября 2023 года обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 рекомендаций, необходимых для получения статуса кандидата в ЕС. Еврокомиссия рекомендует Евросовету предоставить стране статус кандидата. По словам главы грузинского законодательного органа, это первый шаг к стратегическому решению, которое должен принять ЕС. Как отметил Папуашвили, сегодняшний день создает твердую основу для лучшего будущего Грузии. Как отметил Папуашвили, рекомендация о предоставлении статуса страны-кандидата завершает один важный этап. В то же время начинается долгий путь к членству в ЕС, где, по словам спикера грузинского парламента, знания, профессионализм и патриотизм каждого гражданина являются необходимыми предпосылками успеха. Уже 14-15 декабря на основании заключения Еврокомиссии Евросовет примет итоговое решение по политике расширения и предоставлению Грузии статуса кандидата. В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова. Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением, и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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