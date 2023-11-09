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Изнасилование 14-летней девочки на западе Грузии: МВД задержало подозреваемого
Изнасилование 14-летней девочки на западе Грузии: МВД задержало подозреваемого
Задержанный, в прошлом судимый за убийство, отрицает свою вину 09.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-09T11:44+0400
2023-11-09T11:44+0400
2023-11-09T11:44+0400
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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. МВД Грузии задержало 33-летнего мужчину по обвинению в изнасиловании 14-летней девочки в Озургетском районе (регион Гурия) на западе страны.Изначально дело расследовалось по статье "Развратные действия в отношении несовершеннолетней". После заключения эксперта, согласно которому в отношении подростка имело место сексуальное насилие, дело было переквалифицировано в "Изнасилование". По информации телеканала "Рустави 2", задержанный связан с воровским миром и в прошлом был судим в Грузии за убийство 24-летнего человека в 2010 году. По данным телеканала, мужчина пришел в семью потерпевшей, чтобы купить земельный участок. Подросток утверждает, что мужчина изнасиловал ее, однако задержанный отрицает обвинения. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси, гурия, преступность в грузии
происшествия, грузия, новости, тбилиси, гурия, преступность в грузии
Изнасилование 14-летней девочки на западе Грузии: МВД задержало подозреваемого
Задержанный, в прошлом судимый за убийство, отрицает свою вину
ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. МВД Грузии задержало 33-летнего мужчину по обвинению в изнасиловании 14-летней девочки в Озургетском районе (регион Гурия) на западе страны.
Изначально дело расследовалось по статье "Развратные действия в отношении несовершеннолетней". После заключения эксперта, согласно которому в отношении подростка имело место сексуальное насилие, дело было переквалифицировано в "Изнасилование".
По информации телеканала "Рустави 2
", задержанный связан с воровским миром и в прошлом был судим в Грузии за убийство 24-летнего человека в 2010 году.
По данным телеканала, мужчина пришел в семью потерпевшей, чтобы купить земельный участок. Подросток утверждает, что мужчина изнасиловал ее, однако задержанный отрицает обвинения.