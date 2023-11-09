https://sputnik-georgia.ru/20231109/iznasilovanie-14-letney-devochki-na-zapade-gruzii-mvd-zaderzhalo-podozrevaemogo-284095736.html

Изнасилование 14-летней девочки на западе Грузии: МВД задержало подозреваемого

Изнасилование 14-летней девочки на западе Грузии: МВД задержало подозреваемого

Задержанный, в прошлом судимый за убийство, отрицает свою вину 09.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-09T11:44+0400

2023-11-09T11:44+0400

2023-11-09T11:44+0400

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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. МВД Грузии задержало 33-летнего мужчину по обвинению в изнасиловании 14-летней девочки в Озургетском районе (регион Гурия) на западе страны.Изначально дело расследовалось по статье "Развратные действия в отношении несовершеннолетней". После заключения эксперта, согласно которому в отношении подростка имело место сексуальное насилие, дело было переквалифицировано в "Изнасилование". По информации телеканала "Рустави 2", задержанный связан с воровским миром и в прошлом был судим в Грузии за убийство 24-летнего человека в 2010 году. По данным телеканала, мужчина пришел в семью потерпевшей, чтобы купить земельный участок. Подросток утверждает, что мужчина изнасиловал ее, однако задержанный отрицает обвинения. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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