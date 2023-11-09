https://sputnik-georgia.ru/20231109/kakoy-budet-zima-2023-2024-narodnye-primety-na-pervyy-zimniy-mesyats-284109646.html
Какой будет зима 2023-2024? Народные приметы на первый зимний месяц
Какой будет зима 2023-2024? Народные приметы на первый зимний месяц
Зима 2023-2024, по предварительным прогнозам синоптиков, ожидается солнечная, но достаточно холодная и без обильных осадков 09.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-09T19:19+0400
2023-11-09T19:19+0400
2023-11-09T19:19+0400
справки
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Долгосрочные прогнозы синоптиков, в отличии от предсказаний по народным приметам, которые с испокон времен передавались из поколения в поколение, часто не сбываются. Какой будет зима 2023-2024 по народным приметам на первый зимний месяц, читайте в Sputnik Грузия. Какой будет зима? Погода в декабре часто бывает непредсказуемой, однако по народным приметам на первый месяц зимы можно предугадать, каким будет зимний сезон, сколько будут длиться морозы или когда наступит оттепель. Зима 2023-2024 по народным приметам ожидается морозная и снежная, если в декабре ярко сверкают звезды и прилетели первые снегири. Есть примета, что в первые два зимних месяца будет тепло и сухо, если в декабре кричат грачи. Зима 2023-2024 будет мягкой, если 1 декабря тепло, а если 2 и 4 числа идет снег – это верная примета, что зимний сезон будет долгий, снежный и холодный. По народным приметам зима будет долгая и снежная, если 5 декабря тепло, а сильный юго-восточный ветер 6 числа предсказывает затяжной снежный зимний сезон, но без серьезных морозов. Морозы ударят после 17 декабря, если 7 числа стоит теплая погода. А если 12 декабря снега нет – это примета, что серьезных морозов не ожидается до 19 числа. Снег пролежит всю зиму, если пойдет 13 декабря, а если сильный ветер подул 18 числа – это примета, что ветреная погода продержится до конца первого зимнего месяца. Порывистый восточный ветер 20 декабря предсказывает продолжительные морозы, а безветренный морозный день 21 числа – это верная примета, что погода зимой 2023-2024 будет снежной, но мягкой. По приметам зима ожидается холодная, если 25 декабря ночь будет ясной, а в феврале погода будет точно такой же, как и 27 декабря. В январе и феврале ожидаются морозы и снегопады, если 29 декабря будет очень холодно. А если резко похолодает 31 декабря – это верная примета, что наступает оттепель. Материал подготовлен на основе открытых источников
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2023
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Лиза Офман
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
справки
Какой будет зима 2023-2024? Народные приметы на первый зимний месяц
Зима 2023-2024, по предварительным прогнозам синоптиков, ожидается солнечная, но достаточно холодная и без обильных осадков
Долгосрочные прогнозы синоптиков, в отличии от предсказаний по народным приметам, которые с испокон времен передавались из поколения в поколение, часто не сбываются.
Какой будет зима 2023-2024 по народным приметам на первый зимний месяц, читайте в Sputnik Грузия
.
Погода в декабре часто бывает непредсказуемой, однако по народным приметам на первый месяц зимы можно предугадать, каким будет зимний сезон, сколько будут длиться морозы или когда наступит оттепель.
Зима 2023-2024 по народным приметам ожидается морозная и снежная, если в декабре ярко сверкают звезды и прилетели первые снегири.
Есть примета, что в первые два зимних месяца будет тепло и сухо, если в декабре кричат грачи.
Зима 2023-2024 будет мягкой, если 1 декабря тепло, а если 2 и 4 числа идет снег – это верная примета, что зимний сезон будет долгий, снежный и холодный.
По народным приметам зима будет долгая и снежная, если 5 декабря тепло, а сильный юго-восточный ветер 6 числа предсказывает затяжной снежный зимний сезон, но без серьезных морозов.
Морозы ударят после 17 декабря, если 7 числа стоит теплая погода. А если 12 декабря снега нет – это примета, что серьезных морозов не ожидается до 19 числа.
Снег пролежит всю зиму, если пойдет 13 декабря, а если сильный ветер подул 18 числа – это примета, что ветреная погода продержится до конца первого зимнего месяца.
Порывистый восточный ветер 20 декабря предсказывает продолжительные морозы, а безветренный морозный день 21 числа – это верная примета, что погода зимой 2023-2024 будет снежной, но мягкой.
По приметам зима ожидается холодная, если 25 декабря ночь будет ясной, а в феврале погода будет точно такой же, как и 27 декабря.
В январе и феврале ожидаются морозы и снегопады, если 29 декабря будет очень холодно. А если резко похолодает 31 декабря – это верная примета, что наступает оттепель.
Материал подготовлен на основе открытых источников