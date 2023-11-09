https://sputnik-georgia.ru/20231109/kvaratskheliya-poluchil-vysokuyu-otsenku-ekspertov-v-matche-s-berlinskim-unionom-284095415.html

Кварацхелия получил высокую оценку экспертов в матче с берлинским "Унионом"

Кварацхелия получил высокую оценку экспертов в матче с берлинским "Унионом"

Кварацхелия создал больше всего голевых моментов 09.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-09T11:21+0400

2023-11-09T11:21+0400

2023-11-09T11:26+0400

спорт

новости

в мире

неаполь

хвича кварацхелия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/1d/276218672_0:105:1280:826_1920x0_80_0_0_315bd17117608fff4f1a83e04b5d61a9.jpg

ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Ведущие футбольные издания высоко оценили игру грузинского нападающего "Наполи" Хвичи Кварацхелия в матче Лиги чемпионов против берлинского "Униона".Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречались итальянский "Наполи" и немецкий "Унион", завершился со счетом 1:1. Игра проходила на стадионе "Диего Армандо Марадона" в Неаполе. Статистический сайт Flashscore признал грузинского нападающего лучшим игроком матча и записал ему 8,7 очка. Аналитический портал Sofascore признал лучшим игроком центрального защитника "Наполи" Амира Рахмани, набравшего 8,0 балла. По мнению аналитиков издания, Хвича стал вторым с результатом 7,9 балла. По версии Whoscored, лучшим также является Амир Рахмани (7,7). У Кварацхелия и автора единственного гола в матче Матео Политано одинаковый рейтинг – 7,6. Кварацхелия создал больше всего голевых моментов. На 39-й минуте он начал результативную комбинацию, которую увенчал голом Маттео Политано. В начале второго тайма Петр Зелински мог забить с передачи Хвичи, но мяч попал в защитника. На последних минутах Кварацхелия трижды пытался взять ворота, дважды берлинцев спас вратарь, а один раз его удар заблокировал соперник. После четырех туров группового этапа Лиги чемпионов "Наполи" набрал семь очков и на текущий момент занимает второе место в группе C. "Унион" заработал одно очко и расположился на последней строчке. Возглавляет квартет мадридский "Реал" – девять очков и матч в запасе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

неаполь

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, новости, в мире, неаполь, хвича кварацхелия