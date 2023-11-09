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Кварацхелия получил высокую оценку экспертов в матче с берлинским "Унионом"
Кварацхелия получил высокую оценку экспертов в матче с берлинским "Унионом"
Кварацхелия создал больше всего голевых моментов 09.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-09T11:21+0400
2023-11-09T11:21+0400
2023-11-09T11:26+0400
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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Ведущие футбольные издания высоко оценили игру грузинского нападающего "Наполи" Хвичи Кварацхелия в матче Лиги чемпионов против берлинского "Униона".Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречались итальянский "Наполи" и немецкий "Унион", завершился со счетом 1:1. Игра проходила на стадионе "Диего Армандо Марадона" в Неаполе. Статистический сайт Flashscore признал грузинского нападающего лучшим игроком матча и записал ему 8,7 очка. Аналитический портал Sofascore признал лучшим игроком центрального защитника "Наполи" Амира Рахмани, набравшего 8,0 балла. По мнению аналитиков издания, Хвича стал вторым с результатом 7,9 балла. По версии Whoscored, лучшим также является Амир Рахмани (7,7). У Кварацхелия и автора единственного гола в матче Матео Политано одинаковый рейтинг – 7,6. Кварацхелия создал больше всего голевых моментов. На 39-й минуте он начал результативную комбинацию, которую увенчал голом Маттео Политано. В начале второго тайма Петр Зелински мог забить с передачи Хвичи, но мяч попал в защитника. На последних минутах Кварацхелия трижды пытался взять ворота, дважды берлинцев спас вратарь, а один раз его удар заблокировал соперник. После четырех туров группового этапа Лиги чемпионов "Наполи" набрал семь очков и на текущий момент занимает второе место в группе C. "Унион" заработал одно очко и расположился на последней строчке. Возглавляет квартет мадридский "Реал" – девять очков и матч в запасе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, в мире, неаполь, хвича кварацхелия
Кварацхелия получил высокую оценку экспертов в матче с берлинским "Унионом"
11:21 09.11.2023 (обновлено: 11:26 09.11.2023)
Кварацхелия создал больше всего голевых моментов
ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Ведущие футбольные издания высоко оценили игру грузинского нападающего "Наполи" Хвичи Кварацхелия в матче Лиги чемпионов против берлинского "Униона".
Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречались итальянский "Наполи" и немецкий "Унион", завершился со счетом 1:1. Игра проходила на стадионе "Диего Армандо Марадона" в Неаполе.
Статистический сайт Flashscore признал грузинского нападающего лучшим игроком матча и записал ему 8,7 очка. Аналитический портал Sofascore признал лучшим игроком центрального защитника "Наполи" Амира Рахмани, набравшего 8,0 балла. По мнению аналитиков издания, Хвича стал вторым с результатом 7,9 балла.
По версии Whoscored, лучшим также является Амир Рахмани (7,7). У Кварацхелия и автора единственного гола в матче Матео Политано одинаковый рейтинг – 7,6.
Кварацхелия создал больше всего голевых моментов. На 39-й минуте он начал результативную комбинацию, которую увенчал голом Маттео Политано.
В начале второго тайма Петр Зелински мог забить с передачи Хвичи, но мяч попал в защитника. На последних минутах Кварацхелия трижды пытался взять ворота, дважды берлинцев спас вратарь, а один раз его удар заблокировал соперник.
После четырех туров группового этапа Лиги чемпионов "Наполи" набрал семь очков и на текущий момент занимает второе место в группе C. "Унион" заработал одно очко и расположился на последней строчке. Возглавляет квартет мадридский "Реал" – девять очков и матч в запасе.