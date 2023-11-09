https://sputnik-georgia.ru/20231109/na-gornolyzhnom-kurorte-gruzii-obnovili-tsentralnyy-park-284113008.html

На горнолыжном курорте Грузии обновили Центральный парк

На горнолыжном курорте Грузии обновили Центральный парк

Территория парка была разделена на зоны разного типа – спортивную, культурную и рекреационную 09.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-09T22:06+0400

2023-11-09T22:06+0400

2023-11-09T22:09+0400

туризм

грузия

новости

бакуриани

фонд муниципального развития

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/09/284112475_0:0:2047:1151_1920x0_80_0_0_c8cae165d1fa66acfe4880a81bd4d5fb.jpg

ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Ремонт Центрального парка отдыха завершился на горнолыжном курорте Бакуриани (регион Самцхе-Джавахети), сообщает Фонд муниципального развития министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии. Проект реализован при финансовой поддержке Всемирного банка. Его стоимость составила 10,2 миллиона лари (3,8 миллиона долларов). Общая площадь Центрального парка Бакуриани составляет 8 гектаров. Территория парка была разделена на зоны разного типа – спортивную, культурную и рекреационную. Кроме того, Фонд муниципального развития строит детский сад, рассчитанный на 150 мест в поселке Бакуриани. На стадии завершения также находятся проекты в рамках программы "Обновленные регионы", программа "Обновленные регионы" и строительство сада финансируются правительством Грузии, а общий объем инвестиций составляет 20,2 миллиона лари (7,5 миллиона долларов). По инициативе премьер-министра Ираклия Гарибашвили в Грузии будет реализована масштабная пятилетняя госпрограмма по развитию городов и курортов, на что из бюджета выделят 1 миллиард лари (370 миллионов долларов). В программу правительства включены 11 локаций: Боржоми, Бакуриани, Кутаиси, Цхалтубо, Телави, Зугдиди, Мцхета, Батуми, Степанцминда, Местиа и Казбеги. На первом этапе на реализацию проекта в 2023 году выделят 200 млн лари (74,1 миллиона долларов). В рамках программы будут обновлены историческая часть Боржоми и Центральный парк. Будет развит Центральный парк Цхалтубо и новая зона отдыха Холодного озера, будет построен новый бульвар в Зугдиди, будет отреставрирован исторический район Кутаиси, ботанический сад, отремонтирован Кутаисский театр имени Ладо Месхишвили. В Телави будет развита древняя крепость "Батонис цихе" и ее окрестности, а также проведен капитальный ремонт Телавского драматического театра имени Важа-Пшавела. Кроме того, программа предусматривает обновление исторической части Батуми и развитие рекреации, также исторических территорий муниципалитетов Казбеги, Бакуриани и Местиа и создание новых центров притяжения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

бакуриани

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

туризм, грузия, новости, бакуриани, фонд муниципального развития