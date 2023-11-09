https://sputnik-georgia.ru/20231109/obmanul-desyatki-klientov---sotrudnika-mebelnoy-kompanii-v-gruzii-obvinyayut-v-moshennichestve-284100338.html

Обманул десятки клиентов – сотрудника мебельной компании в Грузии обвиняют в мошенничестве

Обманул десятки клиентов – сотрудника мебельной компании в Грузии обвиняют в мошенничестве

Сам обвиняемый находится в розыске 09.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-09T13:41+0400

2023-11-09T13:41+0400

2023-11-09T13:45+0400

происшествия

грузия

новости

преступность в грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/16/282569818_62:0:3703:2048_1920x0_80_0_0_feb6efdbaa9a008dcc6c82623e20763f.jpg

ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Прокуратура Грузии заочно предъявила обвинение представителю компании по производству мебели "Деме" в хищения крупной суммы денег, принадлежащих клиентам, сообщает пресс-служба ведомства. По данным следствия, представитель компании "Деме", используя свое служебное положение, размещал в социальной сети ложную рекламу с целью незаконного присвоения средств граждан. В 2021-2022 годах обвиняемый объявлениями привлекал граждан, желающих заказать мебель, и в обмен на изготовление соответствующей мебели они заранее зачисляли деньги на его счет. Таким образом, обвиняемый обманным путем получил от потерпевших в общей сложности 464 687 лари (172 тысячи долларов). После этого он скрылся. Представителю компании "Деме" предъявлено обвинение по статье "Мошенничество в крупном размере" – всего 47 эпизодов. На основании ходатайства прокуратуры суд заочно избрал для обвиняемого тюремное заключение в качестве меры пресечения. Правоохранители ведут поиск обвиняемого. Предпринимаются соответствующие меры по его обнаружению и задержанию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, преступность в грузии