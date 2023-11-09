https://sputnik-georgia.ru/20231109/obmanul-desyatki-klientov---sotrudnika-mebelnoy-kompanii-v-gruzii-obvinyayut-v-moshennichestve-284100338.html
Обманул десятки клиентов – сотрудника мебельной компании в Грузии обвиняют в мошенничестве
Обманул десятки клиентов – сотрудника мебельной компании в Грузии обвиняют в мошенничестве
Сам обвиняемый находится в розыске 09.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-09T13:41+0400
2023-11-09T13:41+0400
2023-11-09T13:45+0400
происшествия
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новости
преступность в грузии
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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Прокуратура Грузии заочно предъявила обвинение представителю компании по производству мебели "Деме" в хищения крупной суммы денег, принадлежащих клиентам, сообщает пресс-служба ведомства. По данным следствия, представитель компании "Деме", используя свое служебное положение, размещал в социальной сети ложную рекламу с целью незаконного присвоения средств граждан. В 2021-2022 годах обвиняемый объявлениями привлекал граждан, желающих заказать мебель, и в обмен на изготовление соответствующей мебели они заранее зачисляли деньги на его счет. Таким образом, обвиняемый обманным путем получил от потерпевших в общей сложности 464 687 лари (172 тысячи долларов). После этого он скрылся. Представителю компании "Деме" предъявлено обвинение по статье "Мошенничество в крупном размере" – всего 47 эпизодов. На основании ходатайства прокуратуры суд заочно избрал для обвиняемого тюремное заключение в качестве меры пресечения. Правоохранители ведут поиск обвиняемого. Предпринимаются соответствующие меры по его обнаружению и задержанию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, преступность в грузии
происшествия, грузия, новости, преступность в грузии
Обманул десятки клиентов – сотрудника мебельной компании в Грузии обвиняют в мошенничестве
13:41 09.11.2023 (обновлено: 13:45 09.11.2023)
Сам обвиняемый находится в розыске
ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Прокуратура Грузии заочно предъявила обвинение представителю компании по производству мебели "Деме" в хищения крупной суммы денег, принадлежащих клиентам, сообщает пресс-служба ведомства.
По данным
следствия, представитель компании "Деме", используя свое служебное положение, размещал в социальной сети ложную рекламу с целью незаконного присвоения средств граждан.
В 2021-2022 годах обвиняемый объявлениями привлекал граждан, желающих заказать мебель, и в обмен на изготовление соответствующей мебели они заранее зачисляли деньги на его счет.
Таким образом, обвиняемый обманным путем получил от потерпевших в общей сложности 464 687 лари (172 тысячи долларов). После этого он скрылся.
Представителю компании "Деме" предъявлено обвинение по статье "Мошенничество в крупном размере" – всего 47 эпизодов. На основании ходатайства прокуратуры суд заочно избрал для обвиняемого тюремное заключение в качестве меры пресечения.
Правоохранители ведут поиск обвиняемого. Предпринимаются соответствующие меры по его обнаружению и задержанию.