https://sputnik-georgia.ru/20231109/poslednie-12-mesyatsev-stali-rekordno-teplymi-v-istorii-nablyudeniy--analiz-284108196.html

Последние 12 месяцев стали рекордно теплыми в истории наблюдений – анализ

Последние 12 месяцев стали рекордно теплыми в истории наблюдений – анализ

В 170 странах средние температуры в течение года превысили нормы последних 30 лет, сообщили в центре исследований климата 09.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-09T17:49+0400

2023-11-09T17:49+0400

2023-11-09T17:49+0400

в мире

новости

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/0a/281106305_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_1feecb5f6cb60719a9655a6a165813eb.jpg

ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Период с ноября 2022 года по октябрь 2023 года стал самым теплым годом на Земле за всю историю наблюдений, сообщает РИА Новости со ссылкой на центр исследований климата Climate Central. В 170 странах средние температуры в течение года превысили нормы последних 30 лет, а температуры ниже нормы зафиксировали лишь в Исландии и Лесото, отметили в центре. Вице-президент по науке центра Climate Central Эндрю Першинг отметил, что новые рекорды будут зафиксированы и в следующем году, в особенности на фоне климатического феномена Эль-Ниньо. Согласно прогнозу Всемирной метеорологической организации (ВМО) ООН, глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких уровней в течение следующих пяти лет. Этому будут способствовать антропогенный фактор, то есть парниковые газы, и естественный фактор – смена фаз океанских течений с Ла-Нинья на Эль-Ниньо. Это явление повлияет не только на среднюю температуру на планете, но и на режим выпадения осадков. Особенность смены фаз течений заключается в том, что при Ла-Нинья тепло из атмосферы усиленно уходит в океан, а при Эль-Ниньо поток идет из океана в атмосферу. Процесс смены фаз начался этим летом. Европейская служба мониторинга Copernicus сообщала ранее, что октябрь 2023 года был самым теплым месяцем за всю историю наблюдений со средней температурой поверхности 15,3 градуса, что на 0,4 градуса выше предыдущего рекорда в 2019 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, новости, оон