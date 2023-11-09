https://sputnik-georgia.ru/20231109/pryamuyu-liniyu-i-bolshuyu-press-konferentsiyu-putina-v-etom-godu-obedinyat--peskov-284109315.html
Прямую линию и большую пресс-конференцию Путина в этом году объединят – Песков
Прямую линию и большую пресс-конференцию Путина в этом году объединят – Песков
Дата проведения мероприятия пока не сообщена 09.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-09T18:57+0400
2023-11-09T18:57+0400
2023-11-09T18:57+0400
россия
новости
в мире
владимир путин
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/17/263096588_0:247:2995:1932_1920x0_80_0_0_f57f7fc97bd20d646d5e3ce042afd6ac.jpg
ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Прямая линия и большая пресс-конференцию президента России Владимира Путина в этом году будет объединена, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.По словам главы пресс-службы президента, в Кремле уже определились с датой мероприятия.Прямая линия с Владимиром Путиным проходит с 2001 года. Президент России в прямом эфире отвечает на вопросы россиян, выслушивает жалобы и просьбы, по ходу программы дает поручения чиновникам.Большая пресс-конференция президента также ежегодно проводится с 2001 года. Как правило, сначала Путин озвучивает основные экономические и социальные показатели. После журналисты получают возможность задать вопросы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/17/263096588_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_4d585861f7125a987e8798cf4cdb434e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, новости, в мире, владимир путин, дмитрий песков
россия, новости, в мире, владимир путин, дмитрий песков
Прямую линию и большую пресс-конференцию Путина в этом году объединят – Песков
Дата проведения мероприятия пока не сообщена
ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Прямая линия и большая пресс-конференцию президента России Владимира Путина в этом году будет объединена, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Это будет совмещенный формат. Да, это будет в этом году", – заявил он.
По словам главы пресс-службы президента, в Кремле уже определились с датой мероприятия.
"Своевременно сообщим", – добавил он.
Прямая линия с Владимиром Путиным проходит с 2001 года. Президент России в прямом эфире отвечает на вопросы россиян, выслушивает жалобы и просьбы, по ходу программы дает поручения чиновникам.
Большая пресс-конференция президента также ежегодно проводится с 2001 года. Как правило, сначала Путин озвучивает основные экономические и социальные показатели. После журналисты получают возможность задать вопросы.