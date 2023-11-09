https://sputnik-georgia.ru/20231109/pryamuyu-liniyu-i-bolshuyu-press-konferentsiyu-putina-v-etom-godu-obedinyat--peskov-284109315.html

Прямую линию и большую пресс-конференцию Путина в этом году объединят – Песков

Прямую линию и большую пресс-конференцию Путина в этом году объединят – Песков

Дата проведения мероприятия пока не сообщена 09.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-09T18:57+0400

2023-11-09T18:57+0400

2023-11-09T18:57+0400

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владимир путин

дмитрий песков

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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Прямая линия и большая пресс-конференцию президента России Владимира Путина в этом году будет объединена, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.По словам главы пресс-службы президента, в Кремле уже определились с датой мероприятия.Прямая линия с Владимиром Путиным проходит с 2001 года. Президент России в прямом эфире отвечает на вопросы россиян, выслушивает жалобы и просьбы, по ходу программы дает поручения чиновникам.Большая пресс-конференция президента также ежегодно проводится с 2001 года. Как правило, сначала Путин озвучивает основные экономические и социальные показатели. После журналисты получают возможность задать вопросы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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2023

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россия, новости, в мире, владимир путин, дмитрий песков