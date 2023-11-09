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Спрос на квартиры в Тбилиси снизился за год и вырос за месяц – обзор TBC Capital

Спрос на квартиры в Тбилиси снизился за год и вырос за месяц – обзор TBC Capital

В октябре 2023 года было продано 705 новых квартир, согласно данным TBC Capital 09.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-09T09:00+0400

2023-11-09T09:00+0400

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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Спрос на квартиры в Тбилиси за год снизился – в октябре 2023 года продано почти 3,4 тысячи, что на 14% меньше, чем в сентябре 2022 года, но вырос на 13% по сравнению с сентябрем 2023 года, говорится в ежемесячном обзоре TBC Capital. По информации аналитиков, значительное снижение продаж по сравнению с прошлым годом связано с тем, что последний квартал 2022 года был очень активным для рынка. Всего в октябре 2023 года было продано 705 новых квартир, что на 9% меньше, чем в октябре 2022 года. А по сравнению с предыдущим месяцем зафиксирован рост на 29%. По старым квартирам было совершено 2 672 сделки, что на 15% меньше, чем за отчетный период 2022 года. В месячном исчислении продажи выросли на 9%. В октябре по количеству проданных квартир лидирует район Сабуртало (20% от общего объема продаж), на втором месте – район Диди Дигоми (18% от общего объема продаж). На фоне значительного снижения количества транзакций объем рынка за месяц уменьшился на 11% и на 3% за год и составил 224 миллиона долларов. Объем рынка увеличился на 2% по сравнению с предыдущим месяцем ($229 млн) на фоне роста продаж и цен, но снизился на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным аналитиков, стоимость арендной платы за жилую недвижимость в Тбилиси не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем, но выросла на 24% по сравнению с октябрем 2022 года. Средняя цена аренды квадратного метра в октябре составила 12,3 доллара.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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