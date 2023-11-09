https://sputnik-georgia.ru/20231109/tbilisi-nachali-ukrashat-k-novomu-godu-284110054.html

Тбилиси начали украшать к Новому году

Тбилиси начали украшать к Новому году

В этом году на улицах Тбилиси планируется установить новую иллюминацию и аксессуары 09.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-09T19:39+0400

2023-11-09T19:39+0400

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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Новогоднюю иллюминацию начали устанавливать в различных районах Тбилиси, сообщили в пресс-службе столичной мэрии.На данном этапе порядка 160 специалистов муниципальной компании "Тбилсервис групп" на проспекте Робакидзе выполнили монтажные работы с использованием спецтехники для того, чтобы установить новогоднюю гирлянду. "В связи с тем, что в городе предстоит много работы, монтаж новогоднего освещения начинается с начала ноября и завершается в середине декабря. В этом году планируется установить новую иллюминацию и аксессуары. В процессе работы освещение включается только в тестовом режиме", – сказал директор компании "Тбилсервис Групп" Давид Пачулия. По информации СМИ, в этом году в Тбилиси установят новую центральную новогоднюю елку. Она обойдется в 730 тысяч лари (более 270 тыс. долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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