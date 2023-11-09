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Трое грузинских дзюдоистов возглавили мировой рейтинг
Трое грузинских дзюдоистов возглавили мировой рейтинг
Обновленный рейтинг обнародован вскоре после чемпионата Европы 09.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-09T17:07+0400
2023-11-09T17:07+0400
спорт
грузия
новости
тато григалашвили
лука майсурадзе
лаша бекаури
федерация дзюдо грузии
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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Грузинские дзюдоисты Тато Григалашвили (-81 кг), Илья Суламанидзе (-100 кг) и Лука Майсурадзе (-90 кг) возглавляют обновленный рейтинг Международной федерации дзюдо (IJF) в своих весовых категориях. Обновленный рейтинг федерация обнародовала вскоре после чемпионата Европы во французском Монпелье. Сборная Грузии привезла из Франции четыре серебряные медали, их завоевали Лаша Бекаури (90 кг), Илья Суламанидзе (100 кг), Гурам Тушишвили (+100 кг) и Тато Григалашвили ( - 81 кг). У Тато Григалашвили 8 415 очков, у Ильи Суламанидзе – 7 308, у Луки Майсурадзе – 6 856. Еще один грузинский дзюдоист, олимпийский чемпион Лаша Бекаури (-90 кг) находится на 11-й позиции с 5 750 очками. Лаша Маргвелашвили (-66 кг) на 21 месте с 4 606 очками. По количеству набранных очков он второй в своей весовой категории. Что касается рейтинга дзюдоисток, то лучший результат среди грузинских спортсменок у Этер Липартелиани (3 920 очков) и она восьмая в своей весовой категории до 57 кг.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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спорт, грузия, новости, тато григалашвили, лука майсурадзе, лаша бекаури, федерация дзюдо грузии
спорт, грузия, новости, тато григалашвили, лука майсурадзе, лаша бекаури, федерация дзюдо грузии

Трое грузинских дзюдоистов возглавили мировой рейтинг

17:07 09.11.2023
© Georgian Judo FederationДзюдоист Тато Григалашвили
Дзюдоист Тато Григалашвили - Sputnik Грузия, 1920, 09.11.2023
© Georgian Judo Federation
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Обновленный рейтинг обнародован вскоре после чемпионата Европы
ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Грузинские дзюдоисты Тато Григалашвили (-81 кг), Илья Суламанидзе (-100 кг) и Лука Майсурадзе (-90 кг) возглавляют обновленный рейтинг Международной федерации дзюдо (IJF) в своих весовых категориях.
Обновленный рейтинг федерация обнародовала вскоре после чемпионата Европы во французском Монпелье. Сборная Грузии привезла из Франции четыре серебряные медали, их завоевали Лаша Бекаури (90 кг), Илья Суламанидзе (100 кг), Гурам Тушишвили (+100 кг) и Тато Григалашвили ( - 81 кг).
© FB / Georgian Judo FederationДзюдоисты Тато Григалашвили и Лука Майсурадзе
Дзюдоисты Тато Григалашвили и Лука Майсурадзе - Sputnik Грузия, 1920, 09.11.2023
Дзюдоисты Тато Григалашвили и Лука Майсурадзе
© FB / Georgian Judo Federation
У Тато Григалашвили 8 415 очков, у Ильи Суламанидзе – 7 308, у Луки Майсурадзе – 6 856.
Еще один грузинский дзюдоист, олимпийский чемпион Лаша Бекаури (-90 кг) находится на 11-й позиции с 5 750 очками.
© photo: Sputnik / StringerБольшой Шлем по дзюдо 2023 - Лаша Бекаури (золото) и Лука Майсурадзе (серебро)
Большой Шлем по дзюдо 2023 - Лаша Бекаури (золото) и Лука Майсурадзе (серебро) - Sputnik Грузия, 1920, 09.11.2023
Большой Шлем по дзюдо 2023 - Лаша Бекаури (золото) и Лука Майсурадзе (серебро)
© photo: Sputnik / Stringer
Лаша Маргвелашвили (-66 кг) на 21 месте с 4 606 очками. По количеству набранных очков он второй в своей весовой категории.
Что касается рейтинга дзюдоисток, то лучший результат среди грузинских спортсменок у Этер Липартелиани (3 920 очков) и она восьмая в своей весовой категории до 57 кг.
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