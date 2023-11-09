https://sputnik-georgia.ru/20231109/troe-gruzinskikh-dzyudoistov-vozglavili-mirovoy-reyting-284107030.html
Трое грузинских дзюдоистов возглавили мировой рейтинг
Трое грузинских дзюдоистов возглавили мировой рейтинг
Обновленный рейтинг обнародован вскоре после чемпионата Европы 09.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-09T17:07+0400
2023-11-09T17:07+0400
2023-11-09T17:07+0400
спорт
грузия
новости
тато григалашвили
лука майсурадзе
лаша бекаури
федерация дзюдо грузии
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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Грузинские дзюдоисты Тато Григалашвили (-81 кг), Илья Суламанидзе (-100 кг) и Лука Майсурадзе (-90 кг) возглавляют обновленный рейтинг Международной федерации дзюдо (IJF) в своих весовых категориях. Обновленный рейтинг федерация обнародовала вскоре после чемпионата Европы во французском Монпелье. Сборная Грузии привезла из Франции четыре серебряные медали, их завоевали Лаша Бекаури (90 кг), Илья Суламанидзе (100 кг), Гурам Тушишвили (+100 кг) и Тато Григалашвили ( - 81 кг). У Тато Григалашвили 8 415 очков, у Ильи Суламанидзе – 7 308, у Луки Майсурадзе – 6 856. Еще один грузинский дзюдоист, олимпийский чемпион Лаша Бекаури (-90 кг) находится на 11-й позиции с 5 750 очками. Лаша Маргвелашвили (-66 кг) на 21 месте с 4 606 очками. По количеству набранных очков он второй в своей весовой категории. Что касается рейтинга дзюдоисток, то лучший результат среди грузинских спортсменок у Этер Липартелиани (3 920 очков) и она восьмая в своей весовой категории до 57 кг.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, тато григалашвили, лука майсурадзе, лаша бекаури, федерация дзюдо грузии
спорт, грузия, новости, тато григалашвили, лука майсурадзе, лаша бекаури, федерация дзюдо грузии
Трое грузинских дзюдоистов возглавили мировой рейтинг
Обновленный рейтинг обнародован вскоре после чемпионата Европы
ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Грузинские дзюдоисты Тато Григалашвили (-81 кг), Илья Суламанидзе (-100 кг) и Лука Майсурадзе (-90 кг) возглавляют обновленный рейтинг Международной федерации дзюдо (IJF) в своих весовых категориях.
Обновленный рейтинг
федерация обнародовала вскоре после чемпионата Европы во французском Монпелье. Сборная Грузии привезла из Франции четыре серебряные медали, их завоевали Лаша Бекаури (90 кг), Илья Суламанидзе (100 кг), Гурам Тушишвили (+100 кг) и Тато Григалашвили ( - 81 кг).
У Тато Григалашвили 8 415 очков, у Ильи Суламанидзе – 7 308, у Луки Майсурадзе – 6 856.
Еще один грузинский дзюдоист, олимпийский чемпион Лаша Бекаури (-90 кг) находится на 11-й позиции с 5 750 очками.
Лаша Маргвелашвили (-66 кг) на 21 месте с 4 606 очками. По количеству набранных очков он второй в своей весовой категории.
Что касается рейтинга дзюдоисток, то лучший результат среди грузинских спортсменок у Этер Липартелиани (3 920 очков) и она восьмая в своей весовой категории до 57 кг.