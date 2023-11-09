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Убивают и калечат: отношение латвийских силовиков к мигрантам на границе с Беларусью
Убивают и калечат: отношение латвийских силовиков к мигрантам на границе с Беларусью
То, что делают латвийские пограничники для сдерживания миграции через латвийско-белорусскую границу, – дикость для 21 века. Они нарушают всевозможные... 09.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-09T10:14+0400
2023-11-09T10:14+0400
2023-11-09T10:59+0400
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Так белорусский эксперт в области национальной безопасности Александр Тищенко объяснил возбуждение Следственным комитетом Беларуси уголовного дела против латвийских силовиков. Про пути решения миграционной проблемы и организацию трибунала для ответственных за гибель мигрантов смотрите в нашем видео.
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мультимедиа, в мире, видео, александр тищенко, беларусь, видео
мультимедиа, в мире, видео, александр тищенко, беларусь, видео
Убивают и калечат: отношение латвийских силовиков к мигрантам на границе с Беларусью
10:14 09.11.2023 (обновлено: 10:59 09.11.2023)
То, что делают латвийские пограничники для сдерживания миграции через латвийско-белорусскую границу, – дикость для 21 века. Они нарушают всевозможные пограничные требования и базовые права человека
Так белорусский эксперт в области национальной безопасности Александр Тищенко объяснил возбуждение Следственным комитетом Беларуси уголовного дела против латвийских силовиков.
Про пути решения миграционной проблемы и организацию трибунала для ответственных за гибель мигрантов смотрите в нашем видео.