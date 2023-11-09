https://sputnik-georgia.ru/20231109/ubivayut-i-kalechat-otnoshenie-latviyskikh-silovikov-k-migrantam-na-granitse-s-belarusyu-284092930.html

Убивают и калечат: отношение латвийских силовиков к мигрантам на границе с Беларусью

Убивают и калечат: отношение латвийских силовиков к мигрантам на границе с Беларусью

То, что делают латвийские пограничники для сдерживания миграции через латвийско-белорусскую границу, – дикость для 21 века. Они нарушают всевозможные... 09.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-09T10:14+0400

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Так белорусский эксперт в области национальной безопасности Александр Тищенко объяснил возбуждение Следственным комитетом Беларуси уголовного дела против латвийских силовиков. Про пути решения миграционной проблемы и организацию трибунала для ответственных за гибель мигрантов смотрите в нашем видео.

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мультимедиа, в мире, видео, александр тищенко, беларусь, видео