https://sputnik-georgia.ru/20231109/v-gruzii-menyayutsya-pravila-abortov-vse-novshestva-284110797.html

В Грузии меняются правила абортов: все новшества

В Грузии меняются правила абортов: все новшества

Медикаментозный аборт при беременности до семи недель можно делать в любом учреждении с правом на гинеколого-акушерскую деятельность, при более поздних сроках... 09.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-09T20:26+0400

2023-11-09T20:26+0400

2023-11-09T20:26+0400

грузия

общество

новости

министерство здравоохранения грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/01/283895415_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_1fd8dafbfb276442a291a7d553dd2b5f.jpg

ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Министерство здравоохранения ввело дополнительные правила для проведения абортов в Грузии, соответствующий приказ уже вступил в силу. Аборты в Грузии по прежнему разрешены. Прервать беременность по желанию можно находясь на сроке до 12 недель, а при наличии медицинских и социальных показаний – до 22 недель. Согласно приказу министра здравоохранения, меняются сроки в зависимости от вида аборта. Так, проведение медикаментозного аборта допустимо до семи недель беременности вместо 10 недель. Однако при этом применить медикаментозный аборт возможно и до 10 недель беременности при наличии определенных условий. Новшеством стала и градация клиник, где можно делать аборт. Медикаментозный аборт при беременности до семи недель можно делать в любом учреждении, имеющем право на гинеколого-акушерскую деятельность. При более поздних сроках аборт допустим только в стационарных клиниках. Также при аборте обязательно включение результатов УЗИ и снимка до процедуры в личное дело пациента. Кроме того, согласно приказу, для врачей введена ответственность за нарушение сроков на раздумье. По закону, каждой пациентке дают пять дней на размышления после консультации. При этом все даты – первая консультация, истечение срока и срок беременности фиксируются в документах пациента. Новшество коснется и самой консультации перед абортом. На консультации, помимо врача, с 1 января 2024 года в обязательном порядке будут присутствовать соцработник и психолог, а сама консультация будет проводиться конфиденциально в специальной комнате.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, общество, новости, министерство здравоохранения грузии