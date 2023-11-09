https://sputnik-georgia.ru/20231109/v-gruzii-menyayutsya-pravila-abortov-vse-novshestva-284110797.html
В Грузии меняются правила абортов: все новшества
В Грузии меняются правила абортов: все новшества
Медикаментозный аборт при беременности до семи недель можно делать в любом учреждении с правом на гинеколого-акушерскую деятельность, при более поздних сроках... 09.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-09T20:26+0400
2023-11-09T20:26+0400
2023-11-09T20:26+0400
грузия
общество
новости
министерство здравоохранения грузии
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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Министерство здравоохранения ввело дополнительные правила для проведения абортов в Грузии, соответствующий приказ уже вступил в силу. Аборты в Грузии по прежнему разрешены. Прервать беременность по желанию можно находясь на сроке до 12 недель, а при наличии медицинских и социальных показаний – до 22 недель. Согласно приказу министра здравоохранения, меняются сроки в зависимости от вида аборта. Так, проведение медикаментозного аборта допустимо до семи недель беременности вместо 10 недель. Однако при этом применить медикаментозный аборт возможно и до 10 недель беременности при наличии определенных условий. Новшеством стала и градация клиник, где можно делать аборт. Медикаментозный аборт при беременности до семи недель можно делать в любом учреждении, имеющем право на гинеколого-акушерскую деятельность. При более поздних сроках аборт допустим только в стационарных клиниках. Также при аборте обязательно включение результатов УЗИ и снимка до процедуры в личное дело пациента. Кроме того, согласно приказу, для врачей введена ответственность за нарушение сроков на раздумье. По закону, каждой пациентке дают пять дней на размышления после консультации. При этом все даты – первая консультация, истечение срока и срок беременности фиксируются в документах пациента. Новшество коснется и самой консультации перед абортом. На консультации, помимо врача, с 1 января 2024 года в обязательном порядке будут присутствовать соцработник и психолог, а сама консультация будет проводиться конфиденциально в специальной комнате.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, общество, новости, министерство здравоохранения грузии
грузия, общество, новости, министерство здравоохранения грузии
В Грузии меняются правила абортов: все новшества
Медикаментозный аборт при беременности до семи недель можно делать в любом учреждении с правом на гинеколого-акушерскую деятельность, при более поздних сроках аборт – только в стационарных клиниках
ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Министерство здравоохранения ввело дополнительные правила для проведения абортов в Грузии, соответствующий приказ уже вступил в силу.
Аборты в Грузии по прежнему разрешены. Прервать беременность по желанию можно находясь на сроке до 12 недель, а при наличии медицинских и социальных показаний – до 22 недель.
Согласно приказу министра здравоохранения, меняются сроки в зависимости от вида аборта. Так, проведение медикаментозного аборта допустимо до семи недель беременности вместо 10 недель. Однако при этом применить медикаментозный аборт возможно и до 10 недель беременности при наличии определенных условий.
Новшеством стала и градация клиник, где можно делать аборт.
Медикаментозный аборт при беременности до семи недель можно делать в любом учреждении, имеющем право на гинеколого-акушерскую деятельность. При более поздних сроках аборт допустим только в стационарных клиниках.
Также при аборте обязательно включение результатов УЗИ и снимка до процедуры в личное дело пациента.
Кроме того, согласно приказу, для врачей введена ответственность за нарушение сроков на раздумье. По закону, каждой пациентке дают пять дней на размышления после консультации. При этом все даты – первая консультация, истечение срока и срок беременности фиксируются в документах пациента.
Новшество коснется и самой консультации перед абортом. На консультации, помимо врача, с 1 января 2024 года в обязательном порядке будут присутствовать соцработник и психолог, а сама консультация будет проводиться конфиденциально в специальной комнате.