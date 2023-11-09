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В Грузию хотели ввезти десятки тонн вредных мандаринов
В Грузию хотели ввезти десятки тонн вредных мандаринов
Содержание пестицидов в мандаринах превысило разрешенную норму, предусмотренную законодательством Грузии 09.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-09T15:41+0400
2023-11-09T15:41+0400
2023-11-09T15:41+0400
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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Грузинские таможенники предотвратили ввоз в страну 34,8 тонны мандаринов на пропускном пункте "Сарпи" (грузино-турецкая граница) из-за высокого содержания в них пестицидов, сообщили в Службе доходов. По данным ведомства, содержание пестицидов в цитрусовых превысило разрешенную норму, предусмотренную законодательством Грузии. Нарушения были выявлены отделом санитарного, фитосанитарного и ветеринарного контроля. В соответствии с постановлением правительства Грузии №153 от 13 апреля 2023 года указанные товары подлежали возврату в страну-экспортер. Вся ввозимая в Грузию продукция проходит обязательную санитарную проверку, в том числе в лабораториях.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, турция, сарпи, тпп "сарпи", происшествия
новости, грузия, турция, сарпи, тпп "сарпи", происшествия
В Грузию хотели ввезти десятки тонн вредных мандаринов
Содержание пестицидов в мандаринах превысило разрешенную норму, предусмотренную законодательством Грузии
ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Грузинские таможенники предотвратили ввоз в страну 34,8 тонны мандаринов на пропускном пункте "Сарпи" (грузино-турецкая граница) из-за высокого содержания в них пестицидов, сообщили в Службе доходов.
По данным ведомства
, содержание пестицидов в цитрусовых превысило разрешенную норму, предусмотренную законодательством Грузии.
Нарушения были выявлены отделом санитарного, фитосанитарного и ветеринарного контроля.
В соответствии с постановлением правительства Грузии №153 от 13 апреля 2023 года указанные товары подлежали возврату в страну-экспортер.
Вся ввозимая в Грузию продукция проходит обязательную санитарную проверку, в том числе в лабораториях.