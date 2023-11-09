https://sputnik-georgia.ru/20231109/v-stavropole-proydet-mezhdunarodnaya-konferentsiya-posvyaschennaya-georgievskomu-traktatu-284100194.html

В Ставрополе пройдет международная конференция, посвященная Георгиевскому трактату

В Ставрополе пройдет международная конференция, посвященная Георгиевскому трактату

Представители научных, образовательных, политических и журналистских кругов Грузии, Армении, Ирана и России соберутся в Ставрополе для обсуждения важного... 09.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-09T13:30+0400

2023-11-09T13:30+0400

2023-11-09T15:05+0400

пресс-центр sputnik грузия

мультимедиа

видео

в мире

ставропольский край

георгиевский трактат

пресс-центр

видео-новости из грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/09/284099881_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c735391421ca5aea561ab37d34f3fb0b.jpg

Об этом сообщил профессор Северо-Кавказского Федерального университета Игорь Крючков в ходе видеомоста, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Мы постараемся расставить акценты в предыстории подписания Георгиевского трактата, обсудить, как этот документ повлиял не только на российско-грузинские отношения, но в целом на политику Российской империи в данном регионе в XIX-XX веках", – сказал Крючков.Ранее в рамках серии мероприятий, посвященных Георгиевскому трактату, 16 июня 2023 года в университете в Ставрополе прошел Международный круглый стол "Россия и Грузия: 240 лет Георгиевскому трактату", а 2-7 июля в СКФУ была организована и проведена Международная молодежная летняя школа "Большой Кавказ: пространство межкультурного диалога и сотрудничества". 24 июля же в городе Георгиевске прошли торжественные мероприятия, приуроченные к дате подписания трактата.Георгиевский трактат был подписан в 1783 году в крепости Святого Георгия, ныне это город Георгиевск в Ставропольском крае РФ. Согласно документу, российский протекторат был установлен над восточной частью Грузии.

ставропольский край

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, в мире, ставропольский край, георгиевский трактат, пресс-центр, видео, видео-новости из грузии