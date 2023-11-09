https://sputnik-georgia.ru/20231109/vysokoe-mesto-v-indekse-korruptsii-podcherkivaet-usiliya-gruzii--spiker-parlamenta-284114307.html
Высокое место в индексе коррупции подчеркивает усилия Грузии – спикер парламента
Высокое место в индексе коррупции подчеркивает усилия Грузии – спикер парламента
Грузия поднялась на две позиции по сравнению с прошлым годом и является единственной страной в регионе с "низким уровнем коррупции" 09.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-09T23:21+0400
2023-11-09T23:21+0400
2023-11-09T23:35+0400
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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Результаты Глобального индекса коррупции говорят о результативности усилий власти в этом направлении, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Грузия заняла 43 место среди 196 стран в Глобальном индексе коррупции, составляемом швейцарской организацией Global Risk Profile (GRP) По словам спикера парламента, согласно международному рейтингу, Грузия поднялась на две позиции по сравнению с прошлым годом и является единственной страной в регионе с низким индексом коррупции. Глобальный индекс коррупции (GCI) охватывает 196 стран и территорий и измеряет состояние коррупции и преступлений среди служащих во всем мире. Основанный на 42 международно признанных переменных, он включает в себя два субиндекса как для глобального обзора рисков, так и для более детальной оценки рисков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, шалва папуашвили, грузия против коррупции
грузия, новости, политика, шалва папуашвили, грузия против коррупции
Высокое место в индексе коррупции подчеркивает усилия Грузии – спикер парламента
23:21 09.11.2023 (обновлено: 23:35 09.11.2023)
Грузия поднялась на две позиции по сравнению с прошлым годом и является единственной страной в регионе с "низким уровнем коррупции"
ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Результаты Глобального индекса коррупции говорят о результативности усилий власти в этом направлении, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Грузия заняла 43 место среди 196 стран в Глобальном индексе коррупции, составляемом швейцарской организацией Global Risk Profile (GRP)
"Глобальный индекс коррупции 2023 года еще раз демонстрирует правильность рекомендации Еврокомиссии о том, что Грузия заслуживает статуса кандидата, и подчеркивает результаты борьбы с коррупцией в Грузии", - написал Папуашвили.
По словам спикера парламента, согласно международному рейтингу, Грузия поднялась на две позиции по сравнению с прошлым годом и является единственной страной в регионе с низким индексом коррупции.
Глобальный индекс коррупции (GCI) охватывает 196 стран и территорий и измеряет состояние коррупции и преступлений среди служащих во всем мире.
Основанный на 42 международно признанных переменных, он включает в себя два субиндекса как для глобального обзора рисков, так и для более детальной оценки рисков.