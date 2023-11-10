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Пентагон продолжает бороться с инопланетянами

Пентагон продолжает бороться с инопланетянами

Серьезная борьба с инопланетянами требует значительного бюджетного финансирования и остается прибыльным "бизнесом" для сотрудников профильного НЛО-департамента... 10.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-10T09:41+0400

2023-11-10T09:41+0400

2023-11-10T09:41+0400

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Заместитель министра обороны по вопросам неопознанных летающих объектов, ученый-физик и ветеран разведывательного сообщества США Шон Киркпатрик в декабре 2023 года уйдет в отставку. Он уходит с чувством выполненного долга – под его руководством за 18 месяцев расследовано более 800 инопланетных дел. На основе рассекреченной информации в августе Пентагон запустил новый сайт об НЛО. Весной Киркпатрик стал соавтором нашумевшего исследования о неопознанных объектах, которые "бросают вызов всей физике" и, возможно, являются "инопланетными зондами с корабля-носителя, отправленного для изучения Земли".Пентагон в апреле отчитался перед сенатским комитетом по вооруженным силам о работе своего "управления по изучению аномалий во всех сферах". Как бы то ни было, поиски и нейтрализация инопланетян в США продолжаются. NASA в сентябре призвало американскую общественность помочь в охоте на НЛО. Ранее у побережья Аляски, Южной и Северной Каролины, над озером Гурон (штат Мичиган) истребители ВВС США за восемь дней сбили четыре неопознанных объекта, которые не взрывались, и обломки не найдены. Глава командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) и Северного командования США (NORTHCOM) генерал Глен ВанХерк не исключил внеземное происхождение сбитых 10-12 февраля неопознанных летательных аппаратов цилиндрической формы с металлическим блеском.Тайны НЛО не раскрытыНа всякий случай Пентагон запросил на борьбу с ближним космосом больше 10 миллиардов долларов. "Инопланетный" департамент анализирует научную и разведывательную информацию, чтобы "правильно понимать и реагировать на НЛО".Возвращаясь к идеологии Киркпатрика: "Лучшее, что может выйти из этой работы, – доказательство существования инопланетян", потому что альтернатива – невероятные аппараты вероятного противника "на заднем дворе" США – гораздо более серьезная проблема нацбезопасности.Министерство обороны США настойчиво пытается разгадать космические тайны и в конце октября опубликовало отчет о неопознанных объектах за минувший год. Документ подтвердил широкое распространение НЛО (UAP) и отсутствие понимания их природы, технологии, предназначения. Собственно, Пентагон и ранее констатировал: неопознанные объекты регулярно наблюдаются в космосе, в воздухе, на земле, воде и под водой, представляя угрозу для военных объектов. Характер и масштаб угрозы неясны. Отчеты конкурирующего агентства NASA не менее абстрактны: "Независимая исследовательская группа… не нашла никаких доказательств того, что UAP имеют внеземное происхождение, но мы не знаем, что собой представляет UAP".Телескоп PanSTARRSна Гавайях в октябре 2017 года заметил объект Oumuamua, движущийся со скоростью, которая заставила некоторых ученых предположить возникновение его в иной звездной системе. Орбита объекта указывала на воздействие других сил, помимо гравитационного притяжения Солнца. Известный профессор-астрофизик Абрахам Леб из Гарвардского университета считает, что Солнечную систему пересек "внесолнечный разведчик", инопланетный базовый корабль. По мнению американских исследователей, инопланетные "зонды" могут использовать звездный свет для "зарядки своих батарей" и воду Земли в качестве топлива.Специалисты-уфологи Минобороны США не желают открывать все свои тайны, чтобы "не дать потенциальным противникам, таким как Китай и Россия, удивить непредвиденными новыми технологиями". С другой стороны, ценной информации немного. Дискуссии ученых продолжаются, бюджет Пентагона растет, и это уже успех.Профессор астрономии Калифорнийского университета Дэвид Джуитт справедливо замечает: "Военно-воздушные силы очень хороши в бомбардировках, а что касается их исследований НЛО, доверять следует меньше". Инопланетяне явно следуют совету американского профессора.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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в мире, политика, аналитика, сша, аляска, гавайи, пентагон, nasa, гарвардский университет, колумнисты