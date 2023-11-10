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Стильный пудель, Неделя моды в Бразилии и пандана чиле: недельный юмор в кадре
Стильный пудель, Неделя моды в Бразилии и пандана чиле: недельный юмор в кадре
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов 10.11.2023, Sputnik Грузия
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире

Стильный пудель, Неделя моды в Бразилии и пандана чиле: недельный юмор в кадре

16:01 10.11.2023
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Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
© AFP 2023 / Roslan Rahman

Попугай ест плоды с дерева в саду Сингапура.

Попугай ест плоды с дерева в саду Сингапура. - Sputnik Грузия
1/8
© AFP 2023 / Roslan Rahman

Попугай ест плоды с дерева в саду Сингапура.

© AFP 2023 / Alfredo Estrella

Пара прогуливается с собакой во время празднования Дня мертвых в Мехико.

Пара прогуливается с собакой во время празднования Дня мертвых в Мехико. - Sputnik Грузия
2/8
© AFP 2023 / Alfredo Estrella

Пара прогуливается с собакой во время празднования Дня мертвых в Мехико.

© AFP 2023 / Jim Watson

Гигантская панда Сяо Ци Цзи спит на дереве в Национальном зоопарке Смитсоновского института в Вашингтоне.

Гигантская панда Сяо Ци Цзи спит на дереве в Национальном зоопарке Смитсоновского института в Вашингтоне. - Sputnik Грузия
3/8
© AFP 2023 / Jim Watson

Гигантская панда Сяо Ци Цзи спит на дереве в Национальном зоопарке Смитсоновского института в Вашингтоне.

© photo: Sputnik / Alexander Vilf / Перейти в фотобанк

Игроки "Краснодара" радуются забитому мячу в матче группового этапа кубка России.

Игроки &quot;Краснодара&quot; радуются забитому мячу в матче группового этапа кубка России. - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Alexander Vilf
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Игроки "Краснодара" радуются забитому мячу в матче группового этапа кубка России.

© AP Photo / Andre Penner

Модель во время Недели моды в Сан-Паулу.

Модель во время Недели моды в Сан-Паулу. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Andre Penner

Модель во время Недели моды в Сан-Паулу.

© photo: Sputnik / Kirill Kallinikov / Перейти в фотобанк

Певец Филипп Киркоров на премьере фильма "Легенда о самбо".

Певец Филипп Киркоров на премьере фильма &quot;Легенда о самбо&quot;. - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Kirill Kallinikov
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Певец Филипп Киркоров на премьере фильма "Легенда о самбо".

© photo: Sputnik / Photo host agency Ria Novosti/Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанк

Международная выставка-форум "Россия".

Международная выставка-форум &quot;Россия&quot;. - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Photo host agency Ria Novosti/Pavel Bednyakov
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Международная выставка-форум "Россия".

© AP Photo / Martin Meissner

Женщина целует своего пуделя на выставке собак в Дортмунде.

Женщина целует своего пуделя на выставке собак в Дортмунде. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Martin Meissner

Женщина целует своего пуделя на выставке собак в Дортмунде.

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