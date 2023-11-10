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Стильный пудель, Неделя моды в Бразилии и пандана чиле: недельный юмор в кадре
Стильный пудель, Неделя моды в Бразилии и пандана чиле: недельный юмор в кадре
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов 10.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-10T16:01+0400
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире
Стильный пудель, Неделя моды в Бразилии и пандана чиле: недельный юмор в кадре
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
© AFP 2023 / Roslan Rahman
Попугай ест плоды с дерева в саду Сингапура.
Попугай ест плоды с дерева в саду Сингапура.
© AFP 2023 / Alfredo Estrella
Пара прогуливается с собакой во время празднования Дня мертвых в Мехико.
Пара прогуливается с собакой во время празднования Дня мертвых в Мехико.
© AFP 2023 / Jim Watson
Гигантская панда Сяо Ци Цзи спит на дереве в Национальном зоопарке Смитсоновского института в Вашингтоне.
Гигантская панда Сяо Ци Цзи спит на дереве в Национальном зоопарке Смитсоновского института в Вашингтоне.
© photo: Sputnik / Alexander Vilf / Перейти в фотобанк
Игроки "Краснодара" радуются забитому мячу в матче группового этапа кубка России.
Игроки "Краснодара" радуются забитому мячу в матче группового этапа кубка России.
© AP Photo / Andre Penner
Модель во время Недели моды в Сан-Паулу.
Модель во время Недели моды в Сан-Паулу.
© photo: Sputnik / Kirill Kallinikov / Перейти в фотобанк
Певец Филипп Киркоров на премьере фильма "Легенда о самбо".
Певец Филипп Киркоров на премьере фильма "Легенда о самбо".
© photo: Sputnik / Photo host agency Ria Novosti/Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанк
Международная выставка-форум "Россия".
Международная выставка-форум "Россия".
© AP Photo / Martin Meissner
Женщина целует своего пуделя на выставке собак в Дортмунде.
Женщина целует своего пуделя на выставке собак в Дортмунде.