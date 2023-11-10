https://sputnik-georgia.ru/20231110/ekspert-nazval-realnye-politicheskie-sily-sposobnye-smestit-zelenskogo-284119038.html
Эксперт назвал реальные политические силы, способные сместить Зеленского
Эксперт назвал реальные политические силы, способные сместить Зеленского
Арестович перестал быть ручным зверьком Зеленского и начал представлять для него реальную политическую угрозу 10.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-10T09:53+0400
2023-11-10T09:53+0400
2023-11-10T10:16+0400
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Таким мнением в интервью "Sputnik на русском" поделился политолог, советник руководителя фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме Александр Казаков. По каким причинам Зеленский избегает проведения выборов? Почему Зеленскому стоит опасаться Петра Порошенко? Возможны ли в будущем переговоры России и Украины?Ответы на эти и другие вопросы смотрите в видео.
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мультимедиа, видео, в мире, россия, украина, петр порошенко, политика, видео
мультимедиа, видео, в мире, россия, украина, петр порошенко, политика, видео
Эксперт назвал реальные политические силы, способные сместить Зеленского
09:53 10.11.2023 (обновлено: 10:16 10.11.2023)
Арестович перестал быть ручным зверьком Зеленского и начал представлять для него реальную политическую угрозу
Таким мнением в интервью "Sputnik на русском" поделился политолог, советник руководителя фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме Александр Казаков.
По каким причинам Зеленский избегает проведения выборов? Почему Зеленскому стоит опасаться Петра Порошенко? Возможны ли в будущем переговоры России и Украины?
Ответы на эти и другие вопросы смотрите в видео.