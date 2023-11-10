https://sputnik-georgia.ru/20231110/ekspert-nazval-realnye-politicheskie-sily-sposobnye-smestit-zelenskogo-284119038.html

Эксперт назвал реальные политические силы, способные сместить Зеленского

Эксперт назвал реальные политические силы, способные сместить Зеленского

Арестович перестал быть ручным зверьком Зеленского и начал представлять для него реальную политическую угрозу 10.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-10T09:53+0400

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Таким мнением в интервью "Sputnik на русском" поделился политолог, советник руководителя фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме Александр Казаков. По каким причинам Зеленский избегает проведения выборов? Почему Зеленскому стоит опасаться Петра Порошенко? Возможны ли в будущем переговоры России и Украины?Ответы на эти и другие вопросы смотрите в видео.

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