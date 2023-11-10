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Эрдоган: Евросоюз будет часто стучаться в дверь Турции
Эрдоган: Евросоюз будет часто стучаться в дверь Турции
Турция в 1987-м подала заявку на членство в союзе, но переговоры о вступлении начались только в 2005 году и неоднократно приостанавливались из-за разногласий 10.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-10T20:27+0400
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ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Евросоюз постепенно теряет надежду избавиться от стратегической слепоты, в которую впал, и будет "часто стучаться в дверь Турции", заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.Ранее Эрдоган заявлял, что вступление Швеции в НАТО станет возможным после того, как Турция будет принята в ЕС. Позднее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Эрдоган согласился "как можно скорее" направить бумаги для ратификации заявки Швеции в парламент. Швеция как член ЕС пообещала в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в Евросоюз.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Турцию не хотят видеть в Европе и в Анкаре не должны носить розовые очки.Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время – ЕЭС), а в 1987-м подала заявку на членство в союзе. Но переговоры о вступлении начались только в 2005 году и неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, политика, реджеп тайип эрдоган, йенс столтенберг, дмитрий песков, турция, швеция, нато, евросоюз
в мире, новости, политика, реджеп тайип эрдоган, йенс столтенберг, дмитрий песков, турция, швеция, нато, евросоюз
Эрдоган: Евросоюз будет часто стучаться в дверь Турции
20:27 10.11.2023 (обновлено: 21:11 10.11.2023)
Турция в 1987-м подала заявку на членство в союзе, но переговоры о вступлении начались только в 2005 году и неоднократно приостанавливались из-за разногласий
ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Евросоюз постепенно теряет надежду избавиться от стратегической слепоты, в которую впал, и будет "часто стучаться в дверь Турции", заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
"ЕС постепенно теряет надежду избавиться от стратегической слепоты, в которую он впал. ЕС, постепенно теряющий надежду, будет часто стучаться в дверь Турции", – сказал турецкий лидер в Анкаре, передает РИА Новости.
Ранее Эрдоган заявлял, что вступление Швеции в НАТО станет возможным после того, как Турция будет принята в ЕС. Позднее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Эрдоган согласился "как можно скорее" направить бумаги для ратификации заявки Швеции в парламент. Швеция как член ЕС пообещала в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в Евросоюз.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Турцию не хотят видеть в Европе и в Анкаре не должны носить розовые очки.
Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время – ЕЭС), а в 1987-м подала заявку на членство в союзе. Но переговоры о вступлении начались только в 2005 году и неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье.