https://sputnik-georgia.ru/20231110/evrointegratsiya-ne-podrazumevaet-vvedeniya-sanktsiy-protiv-rossii--spiker-parlamenta-gruzii-284136129.html
Евроинтеграция не подразумевает введения санкций против России – спикер парламента Грузии
Евроинтеграция не подразумевает введения санкций против России – спикер парламента Грузии
Европа не призывает Грузию рисковать экономическим благополучием, подчеркнул политик 10.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-10T17:46+0400
2023-11-10T17:46+0400
2023-11-10T17:47+0400
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ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Введение санкций против России не равносильно евроинтеграции, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, призвав все стороны воздержаться от дезинформации.Еврокомиссия 8 ноября 2023 года обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 рекомендаций, необходимых для получения статуса кандидата в Евросоюз. ЕК рекомендует Евросовету предоставить Грузии статус кандидата с оговоркой, что страна должна будет предпринять девять шагов, среди которых сближение политики с ЕС. Ряд НПО и европарламентарии расценили этот шаг как подключение к антироссийским санкциям ЕС. Он отметил, что Европа является проектом мира и солидарности, а те, кто занимается дезинформацией, должны отказаться от антиевропейских заявлений. В отчете ЕК о выполнении Грузией условий для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз, помимо прочего, говорится, что от Грузии ждут значительного увеличения степени соответствия заявлениям и решениям ЕС в рамках общей внешней политики и политики безопасности. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна разделяет внешнюю политику Евросоюза в той мере, чтобы это не навредило главным национальным интересам страны. "Браво!" – Макрон обратился к народу Грузии на грузинском языке>>Еврокомиссия в своем отчете указала на ограниченный прогресс в работе Грузии над сближением с внешней политикой и политикой безопасности Евросоюза. В отчете сказано, что соответствие Грузии заявлениям и решениям ЕС осталось в основном неизменным (44% – в 2022 году, 43% – в августе 2023 года). ЕК отмечает, что страна не присоединилась к санкциям ЕС в отношении России, включая закрытие воздушного пространства. В то же время Грузия присоединилась к международным инициативам и инициативам ЕС в поддержку Украины, в том числе к резолюциям, принятым Генеральной Ассамблеей ООН, Советом по правам человека и Советом Европы.Власти Грузии отказались вводить санкции против России из-за событий на Украине. Между тем Грузия поддержала решение о приостановке членства России в Совете Европы, поддержала запуск Московского механизма в ОБСЕ по Украине, поддержала резолюцию ООН, осуждающую действия России, присоединилась к санкциям Евросоюза в отношении Донбасса, а также была в числе тех, кто обратился в Гаагский трибунал для начала расследования предполагаемых военных преступлений на Украине.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, новости, грузия, европа, тбилиси, украина, шалва папуашвили, ираклий гарибашвили, еврокомиссия, оон
Евроинтеграция не подразумевает введения санкций против России – спикер парламента Грузии
17:46 10.11.2023 (обновлено: 17:47 10.11.2023)
Европа не призывает Грузию рисковать экономическим благополучием, подчеркнул политик
ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Введение санкций против России не равносильно евроинтеграции, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, призвав все стороны воздержаться от дезинформации.
Еврокомиссия 8 ноября 2023 года обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 рекомендаций, необходимых для получения статуса кандидата в Евросоюз. ЕК рекомендует Евросовету предоставить Грузии статус кандидата с оговоркой, что страна должна будет предпринять девять шагов, среди которых сближение политики с ЕС. Ряд НПО и европарламентарии расценили этот шаг как подключение к антироссийским санкциям ЕС.
"Некоторые НПО, представители оппозиции и их союзники за рубежом пытаются распространить дезинформацию", – заявил Папуашвили, подчеркнув, что Европа не призывает Грузию рисковать экономическим благополучием.
Он отметил, что Европа является проектом мира и солидарности, а те, кто занимается дезинформацией, должны отказаться от антиевропейских заявлений.
В отчете ЕК о выполнении Грузией условий для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз, помимо прочего, говорится, что от Грузии ждут значительного увеличения степени соответствия заявлениям и решениям ЕС в рамках общей внешней политики и политики безопасности.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна разделяет внешнюю политику Евросоюза в той мере, чтобы это не навредило главным национальным интересам страны.
Еврокомиссия в своем отчете указала на ограниченный прогресс в работе Грузии над сближением с внешней политикой и политикой безопасности Евросоюза. В отчете сказано, что соответствие Грузии заявлениям и решениям ЕС осталось в основном неизменным (44% – в 2022 году, 43% – в августе 2023 года).
ЕК отмечает, что страна не присоединилась к санкциям ЕС в отношении России, включая закрытие воздушного пространства.
В то же время Грузия присоединилась к международным инициативам и инициативам ЕС в поддержку Украины, в том числе к резолюциям, принятым Генеральной Ассамблеей ООН, Советом по правам человека и Советом Европы.
Власти Грузии отказались вводить санкции против России из-за событий на Украине. Между тем Грузия поддержала решение о приостановке членства России в Совете Европы, поддержала запуск Московского механизма в ОБСЕ по Украине, поддержала резолюцию ООН, осуждающую действия России, присоединилась к санкциям Евросоюза в отношении Донбасса, а также была в числе тех, кто обратился в Гаагский трибунал для начала расследования предполагаемых военных преступлений на Украине.