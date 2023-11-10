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Из Грузии экстрадирован пособник итальянской мафиозной группировки "Ндрангета"

Из Грузии экстрадирован пособник итальянской мафиозной группировки "Ндрангета"

Мужчину разыскивали за легализацию незаконных доходов, киберпреступление и реализацию наркотиков 10.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-10T13:23+0400

2023-11-10T13:23+0400

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ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Грузинские власти экстрадировали в Италию мужчину, разыскиваемого по красному циркуляру Интерпола за пособничество крупнейшей итальянской организованной мафиозной группировки "Ндрангета", говорится в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры Грузии. Правоохранительные органы Италии разыскивали его за поддержку группировки мафиозного типа, легализацию незаконных доходов, несанкционированное проникновение в компьютерную систему, киберпреступление, ложное уведомление о преступлении и незаконное приобретение, хранение и реализацию наркотических средств. По данным следствия, в Италии действовала преступная группировка мафиозного типа "Ндрангета", которая характеризовалась иерархической структурой, и члены группировки действовали в соответствии со строго установленными правилами. Разыскиваемый был задержан в Тбилиси сотрудниками Центральной криминальной полиции МВД Грузии. Экстрадиция указанного лица в Италию была осуществлена на основании решения Тбилисского городского суда. В 2023 году, 16 октября, министр юстиции Грузии Рати Брегадзе принял окончательное решение об экстрадиции вышеупомянутого лица в Италию, после чего разыскиваемое лицо было передано сотрудниками Специальной пенитенциарной службы представителям компетентных органов Итальянской Республики. Прокуратура Грузии выражает свою готовность успешно сотрудничать с компетентными органами стран-партнеров с целью привлечения разыскиваемых лиц к ответственности. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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