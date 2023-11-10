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Из Грузии экстрадирован пособник итальянской мафиозной группировки "Ндрангета"
Из Грузии экстрадирован пособник итальянской мафиозной группировки "Ндрангета"
Мужчину разыскивали за легализацию незаконных доходов, киберпреступление и реализацию наркотиков 10.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-10T13:23+0400
2023-11-10T13:23+0400
2023-11-10T13:35+0400
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ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Грузинские власти экстрадировали в Италию мужчину, разыскиваемого по красному циркуляру Интерпола за пособничество крупнейшей итальянской организованной мафиозной группировки "Ндрангета", говорится в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры Грузии. Правоохранительные органы Италии разыскивали его за поддержку группировки мафиозного типа, легализацию незаконных доходов, несанкционированное проникновение в компьютерную систему, киберпреступление, ложное уведомление о преступлении и незаконное приобретение, хранение и реализацию наркотических средств. По данным следствия, в Италии действовала преступная группировка мафиозного типа "Ндрангета", которая характеризовалась иерархической структурой, и члены группировки действовали в соответствии со строго установленными правилами. Разыскиваемый был задержан в Тбилиси сотрудниками Центральной криминальной полиции МВД Грузии. Экстрадиция указанного лица в Италию была осуществлена на основании решения Тбилисского городского суда. В 2023 году, 16 октября, министр юстиции Грузии Рати Брегадзе принял окончательное решение об экстрадиции вышеупомянутого лица в Италию, после чего разыскиваемое лицо было передано сотрудниками Специальной пенитенциарной службы представителям компетентных органов Итальянской Республики. Прокуратура Грузии выражает свою готовность успешно сотрудничать с компетентными органами стран-партнеров с целью привлечения разыскиваемых лиц к ответственности. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, италия, тбилиси, интерпол, тбилисский городской суд
Из Грузии экстрадирован пособник итальянской мафиозной группировки "Ндрангета"
13:23 10.11.2023 (обновлено: 13:35 10.11.2023)
Мужчину разыскивали за легализацию незаконных доходов, киберпреступление и реализацию наркотиков
ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Грузинские власти экстрадировали в Италию мужчину, разыскиваемого по красному циркуляру Интерпола за пособничество крупнейшей итальянской организованной мафиозной группировки "Ндрангета", говорится в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры Грузии.
Правоохранительные органы Италии разыскивали его за поддержку группировки мафиозного типа, легализацию незаконных доходов, несанкционированное проникновение в компьютерную систему, киберпреступление, ложное уведомление о преступлении и незаконное приобретение, хранение и реализацию наркотических средств.
По данным
следствия, в Италии действовала преступная группировка мафиозного типа "Ндрангета", которая характеризовалась иерархической структурой, и члены группировки действовали в соответствии со строго установленными правилами.
"В период после 2015 года разыскиваемый был активно вовлечен в незаконную деятельность группировки и участвовал в разработке и реализации различных преступных планов. Указанное лицо и другие члены группы систематически получали финансовую выгоду для группировки путем отмывания денег, торговли наркотиками, мошенничества, вымогательства и других преступлений", – отмечено в сообщении Генпрокуратуры.
Разыскиваемый был задержан в Тбилиси сотрудниками Центральной криминальной полиции МВД Грузии.
Экстрадиция указанного лица в Италию была осуществлена на основании решения Тбилисского городского суда.
В 2023 году, 16 октября, министр юстиции Грузии Рати Брегадзе принял окончательное решение об экстрадиции вышеупомянутого лица в Италию, после чего разыскиваемое лицо было передано сотрудниками Специальной пенитенциарной службы представителям компетентных органов Итальянской Республики.
Прокуратура Грузии выражает свою готовность успешно сотрудничать с компетентными органами стран-партнеров с целью привлечения разыскиваемых лиц к ответственности.