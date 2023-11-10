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Какая погода ждет жителей Грузии в ближайшие дни? Прогноз синоптиков
Какая погода ждет жителей Грузии в ближайшие дни? Прогноз синоптиков
В ближайшие дни на территории страны будет ясная и безоблачная погода 10.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-10T19:12+0400
2023-11-10T19:12+0400
2023-11-10T19:12+0400
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ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Погода без осадков сохранится в большинстве регионов Грузии до 13 ноября, сообщает Национальное агентство окружающей среды. В Тбилиси температура воздуха 12-13 ноября прогреется до 22 градусов тепла. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) до 14 ноября ожидается теплая погода без осадков. Температура воздуха прогреется до 24 градусов тепла. В Западной Грузии (Кутаиси, Зестафони, Зугдиди, Мартвили, Озургети) синоптики также прогнозируют теплую погоду без осадков. Температура воздуха прогреется до 25 градусов тепла. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло) также ожидается погода без осадков. Температура воздуха прогреется до 20 градусов тепла. В высокогорье Западной Грузии (Местия, Бахмаро) в основном ожидается погода без осадков. Температура воздуха достигнет 13-15 градусов тепла. Однако в ночное время ожидается минусовая температура. В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) температура воздуха прогреется до 20-22 градусов тепла. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) до вечера 9 ноября сохранится теплая погода без осадков. Ночью ожидается дождь и усиление ветра. Температура воздуха составит 21-23 градуса тепла. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) ожидается погода без осадков. Температура воздуха прогреется до 17-19 градусов тепла. В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) сохранится погода без осадков. Температура воздуха прогреется до 13-15 градусов тепла, а ночью ожидается минусовая температура.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, восточная грузия, западная грузия, национальное агентство окружающей среды, тбилиси, точный прогноз погоды в тбилиси, прогноз погоды
погода, грузия, новости, восточная грузия, западная грузия, национальное агентство окружающей среды, тбилиси, точный прогноз погоды в тбилиси, прогноз погоды
Какая погода ждет жителей Грузии в ближайшие дни? Прогноз синоптиков
В ближайшие дни на территории страны будет ясная и безоблачная погода
ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Погода без осадков сохранится в большинстве регионов Грузии до 13 ноября, сообщает Национальное агентство окружающей среды.
В Тбилиси температура воздуха 12-13 ноября прогреется до 22 градусов тепла.
В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) до 14 ноября ожидается теплая погода без осадков. Температура воздуха прогреется до 24 градусов тепла.
В Западной Грузии (Кутаиси, Зестафони, Зугдиди, Мартвили, Озургети) синоптики также прогнозируют теплую погоду без осадков. Температура воздуха прогреется до 25 градусов тепла.
В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло) также ожидается погода без осадков. Температура воздуха прогреется до 20 градусов тепла.
В высокогорье Западной Грузии (Местия, Бахмаро) в основном ожидается погода без осадков. Температура воздуха достигнет 13-15 градусов тепла. Однако в ночное время ожидается минусовая температура.
В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) температура воздуха прогреется до 20-22 градусов тепла.
В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) до вечера 9 ноября сохранится теплая погода без осадков. Ночью ожидается дождь и усиление ветра. Температура воздуха составит 21-23 градуса тепла.
В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) ожидается погода без осадков. Температура воздуха прогреется до 17-19 градусов тепла.
В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) сохранится погода без осадков. Температура воздуха прогреется до 13-15 градусов тепла, а ночью ожидается минусовая температура.