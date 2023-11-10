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Коалиционное правительство позволит открыть переговоры о членстве Грузии в ЕС – президент

Коалиционное правительство позволит открыть переговоры о членстве Грузии в ЕС – президент

Проведение свободных выборов – одно из условий Еврокомиссии для предоставления Грузии статуса страны-кандидата на вступление в ЕС 10.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-10T12:33+0400

2023-11-10T12:33+0400

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ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Если в Грузии в 2024 году пройдут демократические парламентские выборы, то это позволит сформировать коалиционное правительство, и в таком случае страна выполнит все условия, чтобы открыть переговоры относительно членства в Евросоюзе, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в эфире France 24. Еврокомиссия 8 ноября 2023 года обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 рекомендаций, необходимых для получения статуса кандидата в Евросоюз. ЕК рекомендует Евросовету предоставить Грузии статус кандидата с оговоркой, что страна должна будет предпринять девять шагов, среди которых проведение свободных выборов, сближение политики, деполяризация и другие. При этом Зурабишвили отметила, что после рекомендации Еврокомиссии население страны хорошо почувствовало, что страна не одинока на этом пути. Зурабишвили заявила, что ее обрадовало заявление премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, который назвал рекомендацию Еврокомиссии о предоставление статуса кандидата исторической победой. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Решение будет принято 14-15 декабря 2023 года. В 2024 году в Грузии пройдут парламентские выборы. На этот раз депутатов впервые будут выбирать по новой системе – выборы будут полностью пропорциональными и пройдут при помощи электронного голосования на участках. Проходной барьер для партий составит 5%.Партия, получившая большинство, сможет представить премьер-министра, который сформирует правительство.Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Решение будет принято в декабреГрузия и ЕС Грузия подала заявку на получение статуса кандидата в ЕС 3 марта 2022 года, практически в одно время с Украиной и Молдовой. В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова. Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением, и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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