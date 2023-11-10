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Лавров о вере Байдена в возможность Украины вернуть территории - видео
Лавров о вере Байдена в возможность Украины вернуть территории - видео
"Блажен тот, кто верует", - так Сергей Лавров прокомментировал то, что Джо Байден ещё верит в возможность Украины "вернуть территории". Что заявил глава МИД... 10.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-10T16:07+0400
2023-11-10T16:07+0400
2023-11-10T16:07+0400
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джо байден
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обострение ситуации вокруг украины
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Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Байден все еще верит в способность Украины вернуть утраченные территории."Блажен, кто верует. У нас так в народе говорят", - сказал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналисту телеканала "Россия-1" Павлу Зарубину. Фрагмент беседы журналист опубликовал в своем телеграм-канале.Говоря о заявлении Владимира Зеленского о новом наступлении, министр отметил, что Зеленского "трудно комментировать". "Он тут, среди прочего, заявил, что даже если ему перестанут оказывать помощь, он будет продолжать битву в одиночку. Я затрудняюсь что-нибудь по этому поводу сказать. По-моему, все очевидно", - добавил Лавров.
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видео, мультимедиа, лавров, сергей лавров, россия, джо байден, сша, украина, обострение ситуации вокруг украины, видео
видео, мультимедиа, лавров, сергей лавров, россия, джо байден, сша, украина, обострение ситуации вокруг украины, видео
Лавров о вере Байдена в возможность Украины вернуть территории - видео
"Блажен тот, кто верует", - так Сергей Лавров прокомментировал то, что Джо Байден ещё верит в возможность Украины "вернуть территории". Что заявил глава МИД РФ, смотрите в идео телеграм-канал "ЗАРУБИН".
Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Байден все еще верит в способность Украины вернуть утраченные территории.
"Блажен, кто верует. У нас так в народе говорят", - сказал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналисту телеканала "Россия-1" Павлу Зарубину. Фрагмент беседы журналист опубликовал в своем телеграм-канале.
Говоря о заявлении Владимира Зеленского о новом наступлении, министр отметил, что Зеленского "трудно комментировать". "Он тут, среди прочего, заявил, что даже если ему перестанут оказывать помощь, он будет продолжать битву в одиночку. Я затрудняюсь что-нибудь по этому поводу сказать. По-моему, все очевидно", - добавил Лавров.