https://sputnik-georgia.ru/20231110/mezhdunarodnye-vystavki-delayut-gruzinskoe-vino-esche-populyarnee--ministr-284124644.html

Международные выставки делают грузинское вино еще популярнее – министр

Международные выставки делают грузинское вино еще популярнее – министр

Выставку ProWine Shanghai, в которой в этом году участвуют 27 грузинских компаний, как правило посещают более 100 тысяч посетителей 10.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-10T12:15+0400

2023-11-10T12:15+0400

2023-11-10T12:29+0400

грузия

новости

экономика

шанхай

китай

отар шамугия

национальное агентство вина

грузинское вино

вино и виноделие грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/0a/284124022_1078:384:1920:858_1920x0_80_0_0_9ce561399be5b607eac74b719ba1242e.jpg

ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Международные выставки способствуют популяризации грузинского вина и диверсификации экспортных рынков, так как их посещают ведущие винные специалисты и импортеры, заявил министр сельского хозяйства Грузии Отар Шамугия. Шамугия в рамках рабочего визита в Шанхай посетил грузинский стенд на одной из самых престижных и значимых выставок в сфере вина – ProWine Shanghai и встретился с представителями грузинских компаний. ProWine Shanghai проходит с 8-10 ноября. При поддержке и организации Национального агентства вина в выставке принимают участие 27 грузинских винодельческих компаний. По словам министра, Китай – один из самых интересных, перспективных и приоритетных рынков для экспорта грузинского вина.В 2023 году при поддержке Национального агентства вина грузинские производители вина приняли участие в крупнейшей выставке Китая The 108th China Food&Drinks Fair, в Гонконге прошел масштабный семинар-дегустация грузинского вина; проведена образовательная программа-тренинг по грузинскому вину, которую провела магистр вина Дебра Мейбург; грузинское вино было представлено на выставке China Food & Drinks Fair 109, проходившей в городе Шэньчэнь. До конца текущего года грузинские винодельческие компании примут участие в мастер-классе грузинского вина в Шанхае, а грузинское вино будет представлено на дегустации в провинции Хайнань. Национальное агентство вина сотрудничает с маркетинговыми компаниями Meiburg Wine Media и Центром продвижения грузинского вина (China National Research Institute of Food and Fermentation Industries Corporation Limited) для реализации маркетинговой кампании грузинского вина на китайском рынке. Продвижение грузинского вина Популяризация грузинского вина на стратегических рынках является приоритетом правительства Грузии. Вино занимает пятую строчку экспортируемых из Грузии товаров, и на его долю приходится 4,5% всего экспорта. Россия уже годы является основным экспортером. В 2022 году из Грузии экспортировано до 103 миллионов литров вина стоимостью 252,5 миллиона долларов в 66 стран мира. В 2022 году 63,7% общего объема экспорта вина пришлось на Россию, куда было отправлено 73,1 тысячи тонн вина на сумму 160,8 миллиона долларов. Кроме того, по данным за первый квартал 2023 года, из Грузии в РФ вывезли 13,8 тысячи тонн натурального виноградного вина стоимостью 38 миллионов долларов, что на 49,6% больше аналогичных данных 2022 года. Чтобы диверсифицировать рынки, Национальное агентство вина с 2012 года продвигает грузинское вино в стратегических экспортных странах. Сумма, выделенная из государственного бюджета на продвижение грузинского вина на стратегических рынках, с 2012 года увеличилась с 1,5 миллиона лари до 14 миллионов лари в 2023 году (с 557 тыс. долларов до 5,2 миллиона долларов). Традиция изготовления вина в Грузии насчитывает восемь тысяч лет, и она занимает особое место в грузинской культуре. В народном искусстве в памятниках духовной и материальной культуры широко используется изображение вина и виноградной лозы. На сегодняшний день в Грузии культивируется сотни разных сортов винограда, примерно 500 видов из 4 тысяч известных во всем мире сортов винограда имеет грузинские корни. В 2013 году, по решению ЮНЕСКО, грузинский способ выдержки вина в квеври попал в список неприкасаемого культурного наследия человечества.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

шанхай

китай

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, шанхай, китай, отар шамугия , национальное агентство вина, грузинское вино, вино и виноделие грузии