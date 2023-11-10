https://sputnik-georgia.ru/20231110/na-granitse-armenii-i-gruzii-skopilis-sotni-gruzovikov-otvet-komiteta-gosdokhodov-284128593.html

На границе Армении и Грузии скопились сотни грузовиков? Ответ Комитета госдоходов

На границе Армении и Грузии скопились сотни грузовиков? Ответ Комитета госдоходов

Власти Армении находятся на постоянной связи с грузинскими коллегами и при необходимости оперативно реагируют на возникшие сложности 10.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-10T14:18+0400

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ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Информация о скоплении нескольких сотен грузовых автомобилей на КПП "Баграташен" (армяно-грузинская граница), распространившаяся в СМИ, не соответствует действительности, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на Комитет государственных доходов.Ранее ряд изданий сообщил, что якобы на КПП "Баграташен" скопилось порядка 600 фур. В Комитете отметили, что пропускной пункт действует в нормальном режиме, хотя есть некоторая загруженность.Власти Армении находятся на постоянной связи с грузинскими коллегами и при возникновении подобных ситуаций оперативно реагируют на возникшие сложности.Ежедневная пропускная способность КПП "Баграташен" превышает 300 автомобилей, и, следовательно, одно и то же транспортное средство не может несколько дней подряд оставаться на пропускном пункте и не пересекать границу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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