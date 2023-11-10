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На границе Армении и Грузии скопились сотни грузовиков? Ответ Комитета госдоходов
На границе Армении и Грузии скопились сотни грузовиков? Ответ Комитета госдоходов
Власти Армении находятся на постоянной связи с грузинскими коллегами и при необходимости оперативно реагируют на возникшие сложности 10.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-10T14:18+0400
2023-11-10T14:18+0400
2023-11-10T14:32+0400
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ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Информация о скоплении нескольких сотен грузовых автомобилей на КПП "Баграташен" (армяно-грузинская граница), распространившаяся в СМИ, не соответствует действительности, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на Комитет государственных доходов.Ранее ряд изданий сообщил, что якобы на КПП "Баграташен" скопилось порядка 600 фур. В Комитете отметили, что пропускной пункт действует в нормальном режиме, хотя есть некоторая загруженность.Власти Армении находятся на постоянной связи с грузинскими коллегами и при возникновении подобных ситуаций оперативно реагируют на возникшие сложности.Ежедневная пропускная способность КПП "Баграташен" превышает 300 автомобилей, и, следовательно, одно и то же транспортное средство не может несколько дней подряд оставаться на пропускном пункте и не пересекать границу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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На границе Армении и Грузии скопились сотни грузовиков? Ответ Комитета госдоходов
14:18 10.11.2023 (обновлено: 14:32 10.11.2023)
Власти Армении находятся на постоянной связи с грузинскими коллегами и при необходимости оперативно реагируют на возникшие сложности
ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik
. Информация о скоплении нескольких сотен грузовых автомобилей на КПП "Баграташен" (армяно-грузинская граница), распространившаяся в СМИ, не соответствует действительности, сообщает Sputnik Армения
со ссылкой на Комитет государственных доходов.
Ранее ряд изданий сообщил, что якобы на КПП "Баграташен" скопилось порядка 600 фур. В Комитете отметили, что пропускной пункт действует в нормальном режиме, хотя есть некоторая загруженность.
Власти Армении находятся на постоянной связи с грузинскими коллегами и при возникновении подобных ситуаций оперативно реагируют на возникшие сложности.
"На данный момент армянская сторона не получала каких-либо сведений о скоплении грузовых автомобилей на пропускном пункте", – добавили в ведомстве.
Ежедневная пропускная способность КПП "Баграташен" превышает 300 автомобилей, и, следовательно, одно и то же транспортное средство не может несколько дней подряд оставаться на пропускном пункте и не пересекать границу.