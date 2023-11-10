https://sputnik-georgia.ru/20231110/narodnye-primety-na-ovcharnyy-prazdnik-2023-chto-nelzya-delat-11-noyabrya-284132117.html

Народные приметы на Овчарный праздник 2023: что нельзя делать 11 ноября?

Народные приметы на Овчарный праздник 2023: что нельзя делать 11 ноября?

Православная церковь 11 ноября поминает Анастасию Римлянину, пострадавшую за веру в III веке, и преподобного Аврамия-затворника, который мирно скончался после... 10.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-10T15:51+0400

2023-11-10T15:51+0400

2023-11-10T15:51+0400

справки

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В народном календаре 11 ноября называют Овчарный праздник, или день Аврамия Овчара и Анастасии Овечницы, которым молились о сохранении стада. Что нельзя делать в Овчарный праздник, о народных приметах 11 ноября, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам нельзя в Овчарный праздник заниматься тяжелым физическим трудом, работать в огороде, делать ремонт или уборку – травмы, полученные 11 ноября, залечить будет сложно. Нельзя в Овчарный праздник кричать, ссориться и обижать кого-то – по приметам весь год можно провести в одиночестве. В Овчарный праздник нельзя есть жирную пищу, объедаться и напиваться – это плохая примета, привлекающая болезни. По народным приметам нельзя 11 ноября смотреть долго в зеркало – можно упустить удачу и счастье. Нельзя в Овчарный праздник ребенка оставлять надолго одного дома – есть примета, что злые силы могут завладеть невинной душой. Народные приметы По народным приметам овцы круглый год будут целыми и невредимыми, если хозяин стада в Овчарный праздник отблагодарит пастуха. Есть примета, что девушка будет любимой и счастливой, если 11 ноября наденет коралловые бусы, а если повесить эти бусы в доме, то они защитят от злых сил. Много примет связано и с погодой. К примеру, похолодает, если в Овчарный праздник облака низко плывут по небу, а если 11 ноября воркуют голуби – это верная примета, что будет тепло и солнечно. Ударят морозы, если вороны в Овчарный праздник всей стаей раскаркались беспричинно, а если 11 ноября ночью иней – это верная примета, что снега днем не будет. Материал подготовлен на основе открытых источников

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2023

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

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справки