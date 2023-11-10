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Нельзя начинать переговоры с Украиной о членстве в Евросоюзе – Орбан

Нельзя начинать переговоры с Украиной о членстве в Евросоюзе – Орбан

Еврокомиссия на днях рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой 10.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-10T13:49+0400

2023-11-10T13:49+0400

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ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Украина "во всех отношениях" не готова к тому, чтобы начинать переговоры о ее членстве в Евросоюзе, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает РИА Новости.Европейская комиссия 8 ноября рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой, при выполнении странами нескольких условий. ЕК дала данную рекомендацию на основе оценки прогресса по выполнению Киевом и Кишиневом поставленных ранее задач по реформам.Он добавил, что Украина "далеко от членства в ЕС, как Мако от Иерусалима", то есть очень далека. Венгерская поговорка отсылает к легенде о крестоносце, который направлялся на Святую Землю, и однажды, проснувшись на корабле, решил, что он уже в Иерусалиме, в то время как его корабль находился еще у берегов нынешней Хорватии.Формальное решение о начале переговоров с Украиной и Молдовой будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Данное решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.В Еврокомиссии отметили, что предоставление переговорных рамок должно произойти при выполнении Киевом и Кишиневом ряда условий. Для Украины это, среди прочего, продолжение борьбы с коррупцией и внедрение реформы для защиты прав нацменьшинств, для Молдовы – продолжение судебной реформы, борьба с коррупцией и "деолигархизация".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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