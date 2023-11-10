https://sputnik-georgia.ru/20231110/neschastnyy-sluchay-na-stroyke-v-gruzii--rabochiy-pogib-upav-s-vysoty-284121541.html

Несчастный случай на стройке в Грузии – рабочий погиб, упав с высоты

Несчастный случай на стройке в Грузии – рабочий погиб, упав с высоты

МВД Грузии изучает причины и обстоятельства происшествия 10.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-10T10:29+0400

2023-11-10T10:29+0400

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ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Рабочий погиб, упав с высоты на строительном объекте, расположенном на улице Сулхан-Саба Орбелиани, 2 в городе Кутаиси (Имерети), сообщает телекомпания "Рустави 2". По факту начато следствие по статье УК Грузии "Нарушение правил безопасности при приведении горных, строительных или иных работ". Другие подробности инцидента не распространяются.В 2022 году на рабочих местах в Грузии произошло 333 несчастных случая, в результате которых скончались 35 и пострадали 330 человек. В 2021 году несчастные случаи на рабочих местах в Грузии унесли жизни 37 человек, пострадали за тот же период 253. Проблема безопасности труда наиболее остро встала в 2018 году, когда на рабочих местах за год погибли 59 человек. После этого власти Грузии усовершенствовали законодательство и сделали безопасность рабочих мест приоритетным направлением. На сегодняшний день всеми вопросами безопасности рабочих мест занимается Инспекция труда, которая изучает все несчастные случаи, а также проводит незапланированные проверки предприятий и строек. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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