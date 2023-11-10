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https://sputnik-georgia.ru/20231110/ni-odna-neimuschaya-semya-ne-ostanetsya-bez-novogodnego-ugoscheniya---meriya-tbilisi-284135459.html
Ни одна неимущая семья не останется без новогоднего угощения – мэрия Тбилиси
Ни одна неимущая семья не останется без новогоднего угощения – мэрия Тбилиси
За последние годы значительно увеличился состав новогодних корзин, они стали более многообразными, соответственно, увеличился и бюджет 10.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-10T17:03+0400
2023-11-10T17:12+0400
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новости
общество
мэрия тбилиси
подарки
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ТБИЛИСИ, 10 ноя— Sputnik. В мэрии Тбилиси опровергли информацию о том, что социально незащищенные семьи в этом году останутся без новогоднего угощения, говорится в пресс-релизе столичного муниципалитета. Так мэрия столицы ответила на информацию, распространенную одной из телекомпаний Грузии, в которой говорилось, что городской муниципалитет планирует оставить без новогодних гостинцев соцнезащищенных людей, которые являются бенефициарами бесплатных столовых. В мэрии отметили, что за последние годы значительно увеличился состав новогодних корзин, они стали более многообразными, соответственно, увеличился и бюджет. Новогодние угощения распределяют следующим образом: на семью, состоящую из 2-3 человек, выделяют две корзины, из 4-5 человек – три корзины, из 6-7 человек – 4 корзины и так далее. В мэрии Тбилиси назвали дезинформацией, что столичные власти решили сэкономить деньги и оставить этих семей без новогодних гостинцев. Это полная ложь, которая служит дискредитации столичного муниципалитета, подчеркнуто в заявлении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, мэрия тбилиси, подарки, новый год

Ни одна неимущая семья не останется без новогоднего угощения – мэрия Тбилиси

17:03 10.11.2023 (обновлено: 17:12 10.11.2023)
© photo: Sputnik / StringerЗдание мэрии Тбилиси
Здание мэрии Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 10.11.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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За последние годы значительно увеличился состав новогодних корзин, они стали более многообразными, соответственно, увеличился и бюджет
ТБИЛИСИ, 10 ноя— Sputnik. В мэрии Тбилиси опровергли информацию о том, что социально незащищенные семьи в этом году останутся без новогоднего угощения, говорится в пресс-релизе столичного муниципалитета.
Так мэрия столицы ответила на информацию, распространенную одной из телекомпаний Грузии, в которой говорилось, что городской муниципалитет планирует оставить без новогодних гостинцев соцнезащищенных людей, которые являются бенефициарами бесплатных столовых.

"Мы заявляем с полной ответственностью, что ни одна семья, являющаяся бенефициаром бесплатной столовой, как и в прошлых годах, в этом году не останется без новогоднего угощения", – говорится в заявлении мэрии.

В мэрии отметили, что за последние годы значительно увеличился состав новогодних корзин, они стали более многообразными, соответственно, увеличился и бюджет.
Новогодние угощения распределяют следующим образом: на семью, состоящую из 2-3 человек, выделяют две корзины, из 4-5 человек – три корзины, из 6-7 человек – 4 корзины и так далее.
В мэрии Тбилиси назвали дезинформацией, что столичные власти решили сэкономить деньги и оставить этих семей без новогодних гостинцев. Это полная ложь, которая служит дискредитации столичного муниципалитета, подчеркнуто в заявлении.
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