https://sputnik-georgia.ru/20231110/ni-odna-neimuschaya-semya-ne-ostanetsya-bez-novogodnego-ugoscheniya---meriya-tbilisi-284135459.html

Ни одна неимущая семья не останется без новогоднего угощения – мэрия Тбилиси

Ни одна неимущая семья не останется без новогоднего угощения – мэрия Тбилиси

За последние годы значительно увеличился состав новогодних корзин, они стали более многообразными, соответственно, увеличился и бюджет 10.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-10T17:03+0400

2023-11-10T17:03+0400

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ТБИЛИСИ, 10 ноя— Sputnik. В мэрии Тбилиси опровергли информацию о том, что социально незащищенные семьи в этом году останутся без новогоднего угощения, говорится в пресс-релизе столичного муниципалитета. Так мэрия столицы ответила на информацию, распространенную одной из телекомпаний Грузии, в которой говорилось, что городской муниципалитет планирует оставить без новогодних гостинцев соцнезащищенных людей, которые являются бенефициарами бесплатных столовых. В мэрии отметили, что за последние годы значительно увеличился состав новогодних корзин, они стали более многообразными, соответственно, увеличился и бюджет. Новогодние угощения распределяют следующим образом: на семью, состоящую из 2-3 человек, выделяют две корзины, из 4-5 человек – три корзины, из 6-7 человек – 4 корзины и так далее. В мэрии Тбилиси назвали дезинформацией, что столичные власти решили сэкономить деньги и оставить этих семей без новогодних гостинцев. Это полная ложь, которая служит дискредитации столичного муниципалитета, подчеркнуто в заявлении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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