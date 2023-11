Ожидание и надежда: Судьба композиции грузинских музыкантов на "Грэмми"

https://sputnik-georgia.ru/20231110/ozhidanie-i-nadezhda-sudba-kompozitsii-gruzinskikh-muzykantov-na-gremmi-284122487.html

Песня, с которой грузинские исполнители могут стать номинантами "Грэмми", писалась в течение 20 лет 10.11.2023, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Грузинские музыканты Биби Квачадзе и Алеко Бердзенишвили попали в список претендентов на номинацию американской музыкальной премии "Грэмми", сообщает телеканал "Рустави 2". Композиция So, We’ll Go No More A Roving может быть представлена в номинации "Лучшая аранжировка, инструментальная и вокальная". Работа Биби Квачадзе и Алеко Бердзенишвили была представлена на премии "Грэмми" грузинской студией звукозаписи при помощи международных партнеров. Попадет или нет песня в список номинантов премии станет известно 10 ноября. В 2024 вручение премии "Гремми" состоится 4 февраля.Интересно, что сингл вдохновлен стихотворением Джорджа Байрона, а работал над песней Квачадзе около 40 лет с перерывами. Квачадзе создал песню в 19 лет и периодически возвращался к ней. Сначала музыкант решил записать ее в студии, добавив звуки оркестра. Но все равно она пришлась ему не по нраву, поэтому в свет песня не вышла. Далее добавился и вокал Алеко Бердзенишвили. Прошло время, Биби Квачадзе уехал жить и учиться в США, где отточил свое мастерство и вновь решил вернуться к песне. Тогда песня была записана уже в сопровождении живого симфонического оркестра, поэтому музыкант остался доволен. Награда "Грэмми" присуждается по результатам голосования активных членов академии. В их числе артисты, музыканты, продюсеры, студийные звукоинженеры и другие профессионалы из мира звукозаписи. "Грэмми" считается высшей наградой музыкальной индустрии, которую также называют "Оскаром" в музыкальной индустрии. Сама награда представляет собой статуэтку в виде граммофона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

