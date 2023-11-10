https://sputnik-georgia.ru/20231110/perspektivy-vstupleniya-trekh-stran-v-es-vzglyad-politologa-na-buduschee-soyuza---video-284119616.html

Перспективы вступления трех стран в ЕС: взгляд политолога на будущее союза – видео

Перспективы вступления трех стран в ЕС: взгляд политолога на будущее союза – видео

Руководство ЕС в Брюсселе хочет, чтобы Украина, Молдова и Грузия вступили в Евросоюз. Но власти европейских стран этого не хотят 10.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-10T11:31+0400

2023-11-10T11:31+0400

2023-11-10T11:46+0400

видео

мультимедиа

в мире

политика

грузия

украина

молдова

брюссель

еврокомиссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/0a/284119447_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_093d9d2893459b8fc138061179716450.jpg

Все прекрасно понимают, что все три страны проблемные, и это обременение для Европейского союза, нежели ценное приобретение. Об этом в интервью каналу "Sputnik на русском" заявил генеральный директор Центра политической информации, политолог Алексей Мухин. Эксперт оценил перспективу вступления Украины, Молдовы и Грузии в Евросоюз после новых рекомендаций Еврокомиссии насчет этих стран. Подробнее смотрите в видео.

украина

молдова

брюссель

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, мультимедиа, в мире, политика, грузия, украина, молдова, брюссель, еврокомиссия, видео