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Перспективы вступления трех стран в ЕС: взгляд политолога на будущее союза – видео
Перспективы вступления трех стран в ЕС: взгляд политолога на будущее союза – видео
Руководство ЕС в Брюсселе хочет, чтобы Украина, Молдова и Грузия вступили в Евросоюз. Но власти европейских стран этого не хотят 10.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-10T11:31+0400
2023-11-10T11:31+0400
2023-11-10T11:46+0400
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Все прекрасно понимают, что все три страны проблемные, и это обременение для Европейского союза, нежели ценное приобретение. Об этом в интервью каналу "Sputnik на русском" заявил генеральный директор Центра политической информации, политолог Алексей Мухин. Эксперт оценил перспективу вступления Украины, Молдовы и Грузии в Евросоюз после новых рекомендаций Еврокомиссии насчет этих стран. Подробнее смотрите в видео.
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видео, мультимедиа, в мире, политика, грузия, украина, молдова, брюссель, еврокомиссия, видео
видео, мультимедиа, в мире, политика, грузия, украина, молдова, брюссель, еврокомиссия, видео
Перспективы вступления трех стран в ЕС: взгляд политолога на будущее союза – видео
11:31 10.11.2023 (обновлено: 11:46 10.11.2023)
Руководство ЕС в Брюсселе хочет, чтобы Украина, Молдова и Грузия вступили в Евросоюз. Но власти европейских стран этого не хотят
Все прекрасно понимают, что все три страны проблемные, и это обременение для Европейского союза, нежели ценное приобретение.
Об этом в интервью каналу "Sputnik на русском" заявил генеральный директор Центра политической информации, политолог Алексей Мухин.
Эксперт оценил перспективу вступления Украины, Молдовы и Грузии в Евросоюз после новых рекомендаций Еврокомиссии насчет этих стран.
Подробнее смотрите в видео.