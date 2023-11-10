https://sputnik-georgia.ru/20231110/problemy-v-politsii-spetssluzhba-nedovolna-praktikoy-zaderzhaniy-284140466.html

Проблемы в полиции: спецслужба недовольна практикой задержаний

Проблемы в полиции: спецслужба недовольна практикой задержаний

Служба рекомендует разработать специальное руководство и в соответствии с международной практикой внедрить стандарт задержания 10.11.2023, Sputnik Грузия

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грузия

политика

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специальная следственная служба

мвд грузии

полиция

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ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Специальная следственная служба, которая следит за вопросом защиты прав человека, недовольна стандартами задержания граждан сотрудниками МВД Грузии. В связи с этим Специальная следственная служба рекомендует разработать специальное руководство и в соответствии с международной практикой внедрить стандарт задержания, после чего переподготовить сотрудников. Еще одной проблемой служба считает отсутствие базы нейтральных доказательств в делах об инцидентах между полицейскими и гражданами. В связи с этим МВД Грузии рекомендовано чаще использовать записи видеокамер, в том числе нагрудных, в качестве улик. Специальная следственная служба создана в Грузии 1 марта 2022 года на основе Службы государственного инспектора. В компетенцию службы входит расследование преступлений чиновников и сотрудников следственных органов, в том числе сотрудников прокуратуры и полиции, связанных с нарушением прав человека.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, специальная следственная служба, мвд грузии, полиция