https://sputnik-georgia.ru/20231110/problemy-v-politsii-spetssluzhba-nedovolna-praktikoy-zaderzhaniy-284140466.html
Проблемы в полиции: спецслужба недовольна практикой задержаний
Проблемы в полиции: спецслужба недовольна практикой задержаний
Служба рекомендует разработать специальное руководство и в соответствии с международной практикой внедрить стандарт задержания 10.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-10T20:02+0400
2023-11-10T20:02+0400
2023-11-10T20:02+0400
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полиция
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ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Специальная следственная служба, которая следит за вопросом защиты прав человека, недовольна стандартами задержания граждан сотрудниками МВД Грузии. В связи с этим Специальная следственная служба рекомендует разработать специальное руководство и в соответствии с международной практикой внедрить стандарт задержания, после чего переподготовить сотрудников. Еще одной проблемой служба считает отсутствие базы нейтральных доказательств в делах об инцидентах между полицейскими и гражданами. В связи с этим МВД Грузии рекомендовано чаще использовать записи видеокамер, в том числе нагрудных, в качестве улик. Специальная следственная служба создана в Грузии 1 марта 2022 года на основе Службы государственного инспектора. В компетенцию службы входит расследование преступлений чиновников и сотрудников следственных органов, в том числе сотрудников прокуратуры и полиции, связанных с нарушением прав человека.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, специальная следственная служба, мвд грузии, полиция
грузия, политика, новости, специальная следственная служба, мвд грузии, полиция
Проблемы в полиции: спецслужба недовольна практикой задержаний
Служба рекомендует разработать специальное руководство и в соответствии с международной практикой внедрить стандарт задержания
ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Специальная следственная служба, которая следит за вопросом защиты прав человека, недовольна стандартами задержания граждан сотрудниками МВД Грузии.
"В уголовных делах по фактам ненадлежащего обращения фигурирует 261 жертва, из которых 52% были задержаны полицией и говорят о случаях непропорционального или превышенного использования физической силы", – говорится в отчете Службы о проделанной работе.
В связи с этим Специальная следственная служба рекомендует разработать специальное руководство и в соответствии с международной практикой внедрить стандарт задержания, после чего переподготовить сотрудников.
Еще одной проблемой служба считает отсутствие базы нейтральных доказательств в делах об инцидентах между полицейскими и гражданами.
В связи с этим МВД Грузии рекомендовано чаще использовать записи видеокамер, в том числе нагрудных, в качестве улик.
Специальная следственная служба создана в Грузии 1 марта 2022 года на основе Службы государственного инспектора. В компетенцию службы входит расследование преступлений чиновников и сотрудников следственных органов, в том числе сотрудников прокуратуры и полиции, связанных с нарушением прав человека.