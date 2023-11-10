https://sputnik-georgia.ru/20231110/putinu-doveryayut-77-rossiyan---opros-284123465.html
Путину доверяют 77% россиян – опрос
Путину доверяют 77% россиян – опрос
Опрос был проведен в 53 субъектах России 10.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-10T11:30+0400
2023-11-10T11:30+0400
2023-11-10T11:45+0400
россия
новости
владимир путин
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ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Президенту России Владимиру Путину доверяют 77% россиян, 80% считают, что он скорее хорошо работает на своем посту, сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос Фонда "Общественное мнение" (ФОМ). О доверии к президенту заявили 77% опрошенных. Скорее не доверяют Путину 13%, а 10% участников опроса затруднились с ответом. Большинство опрошенных (80%) считают, что Путин работает скорее хорошо на своем посту, 10% – что скорее плохо. Опрос "ФОМнибус" проведен 3-5 ноября. Метод опроса – интервью по месту жительства респондента. Выборка: 1 500 респондентов (жители 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах России). Статистическая погрешность не превышает 3,6%. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, новости, владимир путин
россия, новости, владимир путин
Путину доверяют 77% россиян – опрос
11:30 10.11.2023 (обновлено: 11:45 10.11.2023)
Опрос был проведен в 53 субъектах России
ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik.
Президенту России Владимиру Путину доверяют 77% россиян, 80% считают, что он скорее хорошо работает на своем посту, сообщает РИА Новости
со ссылкой на опрос Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).
О доверии к президенту заявили 77% опрошенных. Скорее не доверяют Путину 13%, а 10% участников опроса затруднились с ответом.
Большинство опрошенных (80%) считают, что Путин работает скорее хорошо на своем посту, 10% – что скорее плохо.
Опрос "ФОМнибус" проведен 3-5 ноября. Метод опроса – интервью по месту жительства респондента. Выборка: 1 500 респондентов (жители 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах России). Статистическая погрешность не превышает 3,6%.