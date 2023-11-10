https://sputnik-georgia.ru/20231110/putinu-doveryayut-77-rossiyan---opros-284123465.html

Путину доверяют 77% россиян – опрос

Путину доверяют 77% россиян – опрос

Опрос был проведен в 53 субъектах России 10.11.2023, Sputnik Грузия

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владимир путин

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ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Президенту России Владимиру Путину доверяют 77% россиян, 80% считают, что он скорее хорошо работает на своем посту, сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос Фонда "Общественное мнение" (ФОМ). О доверии к президенту заявили 77% опрошенных. Скорее не доверяют Путину 13%, а 10% участников опроса затруднились с ответом. Большинство опрошенных (80%) считают, что Путин работает скорее хорошо на своем посту, 10% – что скорее плохо. Опрос "ФОМнибус" проведен 3-5 ноября. Метод опроса – интервью по месту жительства респондента. Выборка: 1 500 респондентов (жители 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах России). Статистическая погрешность не превышает 3,6%. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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