https://sputnik-georgia.ru/20231110/reys-moskva-batumi-zaderzhali-na-chetyre-chasa-iz-za-neispravnosti-284129420.html

Рейс Москва-Батуми задержали на четыре часа из-за неисправности

Рейс Москва-Батуми задержали на четыре часа из-за неисправности

Самолет Red Wings вылетел из аэропорта Домодедово в Батуми, но был вынужден вернуться из-за неисправности 10.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Рейс Москва-Батуми, который выполняет российская авиакомпания Red Wings, приземлится в Батумском международном аэропорту с четырехчасовым опозданием, сообщили Sputnik Грузия на "горячей линии" аэропорта. Ранее в СМИ распространилась информация, что пассажиры авиакомпании Red Wings несколько часов не могут вылететь из московского аэропорта Домодедово в Батуми из-за неисправности самолета. По данным СМИ, самолет вылетел из московского аэропорта, но затем вернулся обратно. По информации Батумского аэропорта, самолет авиаперевозчика изначально должен был приземлиться в 11:30 по местному времени. Самолет уже вылетел из Домодедово, и теперь воздушное судно ждут в Батуми в 15:30. Red Wings запустил прямые рейсы по направлению Москва-Батуми с 3 ноября в рамках зимнего расписания, полеты будут выполняться три раза в неделю: по вторникам, пятницам и воскресеньям. В середине мая РФ отменила запрет на прямое авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 году. Первый рейс после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании Azimuth, а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways. В середине июля рейсы начала выполнять российская авиакомпания Red Wings. Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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