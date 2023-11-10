https://sputnik-georgia.ru/20231110/samolet-iz-moskvy-v-batumi-priletel-s-opozdaniem-284138194.html
Самолет из Москвы в Батуми прилетел с опозданием
Самолет из Москвы в Батуми прилетел с опозданием
Самолет вылетел из Москвы с опозданием из-за технических неполадок, сообщили СМИ 10.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-10T18:22+0400
2023-11-10T18:22+0400
2023-11-10T18:39+0400
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ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Рейс Москва-Батуми российской авиакомпании Red Wings приземлился в Батумском международном аэропорту с опозданием более 4,5 часа, сообщили Sputnik Грузия по горячей линии аэропорта. По информации аэропорта, самолет приземлился в 16:09 по местному времени вместо 11:30. Ранее в СМИ распространилась информация, что пассажиры авиакомпании Red Wings несколько часов не могут вылететь из московского аэропорта Домодедово в Батуми из-за неисправности самолета. По данным СМИ, самолет вылетел из московского аэропорта, но затем вернулся обратно. Red Wings запустила прямые рейсы по направлению Москва-Батуми с 3 ноября в рамках зимнего расписания, полеты будут выполняться три раза в неделю: по вторникам, пятницам и воскресеньям. В середине мая РФ отменила запрет на прямое авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 году. Первый рейс после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании Azimuth, а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways. В середине июля рейсы начала выполнять российская авиакомпания Red Wings. Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, москва, батуми, батумский международный аэропорт, авиасообщение россии и грузии
грузия, новости, москва, батуми, батумский международный аэропорт, авиасообщение россии и грузии
Самолет из Москвы в Батуми прилетел с опозданием
18:22 10.11.2023 (обновлено: 18:39 10.11.2023)
Самолет вылетел из Москвы с опозданием из-за технических неполадок, сообщили СМИ
ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Рейс Москва-Батуми российской авиакомпании Red Wings приземлился в Батумском международном аэропорту с опозданием более 4,5 часа, сообщили Sputnik Грузия по горячей линии аэропорта.
По информации аэропорта, самолет приземлился в 16:09 по местному времени вместо 11:30.
Ранее в СМИ распространилась информация, что пассажиры авиакомпании Red Wings несколько часов не могут вылететь из московского аэропорта Домодедово в Батуми из-за неисправности самолета. По данным СМИ, самолет вылетел из московского аэропорта, но затем вернулся обратно.
Red Wings запустила прямые рейсы по направлению Москва-Батуми с 3 ноября в рамках зимнего расписания, полеты будут выполняться три раза в неделю: по вторникам, пятницам и воскресеньям.
В середине мая РФ отменила запрет на прямое авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 году. Первый рейс после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании Azimuth, а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways. В середине июля рейсы начала выполнять российская авиакомпания Red Wings.
Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.