https://sputnik-georgia.ru/20231110/si-tszinpin-vstretitsya-s-baydenom-v-san-frantsisko-284142119.html
Си Цзиньпин встретится с Байденом в Сан-Франциско
Си Цзиньпин встретится с Байденом в Сан-Франциско
Китайский лидер приедет в Сан-Франциско по приглашению американского президента Джо Байдена 10.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-10T21:21+0400
2023-11-10T21:21+0400
2023-11-10T21:33+0400
в мире
новости
политика
китай
сша
пекин
си цзиньпин
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/01/252178804_0:363:2995:2048_1920x0_80_0_0_ac049062eb585e4a64150a08fbb95027.jpg
ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Председатель КНР Си Цзиньпин совершит визит в США с 14 по 17 ноября, сообщило в пятницу министерство иностранных дел Китая.Отмечается, что китайский лидер приедет в Штаты по приглашению американского президента Джо Байдена. Встреча глав государств состоится в Сан-Франциско. Кроме того, глава КНР примет участие в 30-й неформальной встрече лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). До этого в Белом доме сообщали, что встреча Байдена и Си Цзиньпина состоится 15 ноября в Сан-Франциско.В США в свою очередь отмечали, что китайская и американская стороны обязались поддерживать "стратегический канал связи" и продолжить консультации на высоком уровне по "ключевым направлениям".При этом в октябре в американском конгрессе призвали быть готовым к конфликтам с Россией и Китаем. Там полагают, что ядерный конфликт с этими странами все более вероятен.Напомним, что в середине октября Си Цзиньпин встречался в Китае с президентом России Владимиром Путиным.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
китай
сша
пекин
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/01/252178804_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_99671567fb9a3259c11b95e44eced3ae.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, политика, китай, сша, пекин, си цзиньпин, джо байден
в мире, новости, политика, китай, сша, пекин, си цзиньпин, джо байден
Си Цзиньпин встретится с Байденом в Сан-Франциско
21:21 10.11.2023 (обновлено: 21:33 10.11.2023)
Китайский лидер приедет в Сан-Франциско по приглашению американского президента Джо Байдена
ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Председатель КНР Си Цзиньпин совершит визит в США с 14 по 17 ноября, сообщило в пятницу министерство иностранных дел Китая.
Отмечается, что китайский лидер приедет в Штаты по приглашению американского президента Джо Байдена. Встреча глав государств состоится в Сан-Франциско. Кроме того, глава КНР примет участие в 30-й неформальной встрече лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). До этого в Белом доме сообщали, что встреча Байдена и Си Цзиньпина состоится 15 ноября в Сан-Франциско.
Ранее китайский лидер заявлял, что Пекин готов продвигать отношения с Вашингтоном "на основании принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыигрышного сотрудничества.
В США в свою очередь отмечали, что китайская и американская стороны обязались поддерживать "стратегический канал связи" и продолжить консультации на высоком уровне по "ключевым направлениям".
При этом в октябре в американском конгрессе призвали быть готовым к конфликтам с Россией и Китаем. Там полагают, что ядерный конфликт с этими странами все более вероятен.
Напомним, что в середине октября Си Цзиньпин встречался в Китае с президентом России Владимиром Путиным.