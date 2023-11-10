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Си Цзиньпин встретится с Байденом в Сан-Франциско

Си Цзиньпин встретится с Байденом в Сан-Франциско

Китайский лидер приедет в Сан-Франциско по приглашению американского президента Джо Байдена 10.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Председатель КНР Си Цзиньпин совершит визит в США с 14 по 17 ноября, сообщило в пятницу министерство иностранных дел Китая.Отмечается, что китайский лидер приедет в Штаты по приглашению американского президента Джо Байдена. Встреча глав государств состоится в Сан-Франциско. Кроме того, глава КНР примет участие в 30-й неформальной встрече лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). До этого в Белом доме сообщали, что встреча Байдена и Си Цзиньпина состоится 15 ноября в Сан-Франциско.В США в свою очередь отмечали, что китайская и американская стороны обязались поддерживать "стратегический канал связи" и продолжить консультации на высоком уровне по "ключевым направлениям".При этом в октябре в американском конгрессе призвали быть готовым к конфликтам с Россией и Китаем. Там полагают, что ядерный конфликт с этими странами все более вероятен.Напомним, что в середине октября Си Цзиньпин встречался в Китае с президентом России Владимиром Путиным.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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