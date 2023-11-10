https://sputnik-georgia.ru/20231110/tbilisskie-sny-irena-ogandzhanova-predstavlyaet-personalnuyu-vystavku-284135760.html

Тбилисские сны: Ирэна Оганджанова представляет персональную выставку

Тбилисские сны: Ирэна Оганджанова представляет персональную выставку

Гостей и жителей грузинской столицы приглашают на интересную выставку 10.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Персональная выставка тбилисской художницы Ирэны Оганджановой под названием "Тбилисские сны" открывается 10 ноября в столичной галерее Hermit space и продлится до 17 ноября, говорится в сообщении организаторов. Какие сны видит Тбилиси и какие сны видит сама художница в родном городе – ответы на эти вопросы получат гости выставки, как отмечают организаторы. Ирэна Оганджанова родилась в Тбилиси в 1975 году. Художница окончила факультет живописи и сценографии Художественного института. С 2002 года Оганджанова является членом Союза художников Грузии. Оганджанова принимала участие в групповых выставках в Грузии и за ее пределами. Как сценограф она оформила более 20 спектаклей. Также несколько лет назад Оганджанова была увлечена созданием скульптур, пробовала себя в разных техниках и стилях живописи в поиске своего "почерка". Даже эту выставку организаторы назвали "результатом этого долгого поиска".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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