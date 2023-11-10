https://sputnik-georgia.ru/20231110/vostochnyy-goroskop-kakoe-zhivotnoe-stanet-simvolom-novogo-2024-goda-284142817.html

Восточный гороскоп: какое животное станет символом нового 2024 года?

Восточный гороскоп: какое животное станет символом нового 2024 года?

Каждый год в восточном гороскопе имеет свой символ – заручившись покровительством нового хозяина, можно надеяться на удачу и благополучие в новом году 10.11.2023, Sputnik Грузия

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До нового года осталось полтора месяца, однако многих уже интересует, какое животное по восточному гороскопу станет хозяином наступающего 2024 года. Какое животное в 2024-м станет символом нового года по восточному гороскопу и как обеспечить себе расположение хозяина, читайте в Sputnik Грузия Какое животное станет символом года? Каждый год по восточному гороскопу имеет свое животное-символ, цвет и стихию. Символом нового 2024 года станет Зеленый Деревянный Дракон, который сменит Черного Водяного Кролика и начнет править 10 февраля. По восточному гороскопу дракон – символ мудрости, силы и удачи, которым еще больше энергии и гармонии придает зеленый цвет, который ассоциируется с природой. Эти два символа вместе обещают в новом 2024 году прогресс, процветание и удачу во всех сферах жизни. Год Зеленого Дракона по восточному гороскопу считается одним из самых благоприятных и счастливых. Символ нового 2024 года обещает активное развитие экономики и бизнеса – будет благоприятствовать вложению инвестиций, росту прибыли, созданию новых рабочих мест, началу новых проектов. Одним словом, Зеленый Деревянный Дракон обещает множество возможностей для достижения успеха. Спокойный и уравновешенный Зеленый Деревянный Дракон по восточному гороскопу поможет быть гибким и терпимым к разным ситуациям и обстоятельствам и подарит успех и удачу во всех начинаниях. Год Зеленого Деревянного Дракона станет периодом духовного развития и обновления. Символ 2024 года даст возможность развиваться, осознать свои таланты, освоить новую профессию, изучить новые предметы и найти внутренний баланс. Так что год зеленого дракона – особый период, когда открываются множества возможностей и реально достичь успеха, а также реализовать все задумки и мечты. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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