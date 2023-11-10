https://sputnik-georgia.ru/20231110/vostochnyy-goroskop-kakoe-zhivotnoe-stanet-simvolom-novogo-2024-goda-284142817.html
Восточный гороскоп: какое животное станет символом нового 2024 года?
Восточный гороскоп: какое животное станет символом нового 2024 года?
Каждый год в восточном гороскопе имеет свой символ – заручившись покровительством нового хозяина, можно надеяться на удачу и благополучие в новом году 10.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-10T22:23+0400
2023-11-10T22:23+0400
2023-11-10T22:45+0400
справки
в мире
китайский новый год
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До нового года осталось полтора месяца, однако многих уже интересует, какое животное по восточному гороскопу станет хозяином наступающего 2024 года. Какое животное в 2024-м станет символом нового года по восточному гороскопу и как обеспечить себе расположение хозяина, читайте в Sputnik Грузия Какое животное станет символом года? Каждый год по восточному гороскопу имеет свое животное-символ, цвет и стихию. Символом нового 2024 года станет Зеленый Деревянный Дракон, который сменит Черного Водяного Кролика и начнет править 10 февраля. По восточному гороскопу дракон – символ мудрости, силы и удачи, которым еще больше энергии и гармонии придает зеленый цвет, который ассоциируется с природой. Эти два символа вместе обещают в новом 2024 году прогресс, процветание и удачу во всех сферах жизни. Год Зеленого Дракона по восточному гороскопу считается одним из самых благоприятных и счастливых. Символ нового 2024 года обещает активное развитие экономики и бизнеса – будет благоприятствовать вложению инвестиций, росту прибыли, созданию новых рабочих мест, началу новых проектов. Одним словом, Зеленый Деревянный Дракон обещает множество возможностей для достижения успеха. Спокойный и уравновешенный Зеленый Деревянный Дракон по восточному гороскопу поможет быть гибким и терпимым к разным ситуациям и обстоятельствам и подарит успех и удачу во всех начинаниях. Год Зеленого Деревянного Дракона станет периодом духовного развития и обновления. Символ 2024 года даст возможность развиваться, осознать свои таланты, освоить новую профессию, изучить новые предметы и найти внутренний баланс. Так что год зеленого дракона – особый период, когда открываются множества возможностей и реально достичь успеха, а также реализовать все задумки и мечты. Материал подготовлен на основе открытых источников.
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справки , в мире, китайский новый год
справки , в мире, китайский новый год
Восточный гороскоп: какое животное станет символом нового 2024 года?
22:23 10.11.2023 (обновлено: 22:45 10.11.2023)
Каждый год в восточном гороскопе имеет свой символ – заручившись покровительством нового хозяина, можно надеяться на удачу и благополучие в новом году
До нового года осталось полтора месяца, однако многих уже интересует, какое животное по восточному гороскопу станет хозяином наступающего 2024 года.
Какое животное в 2024-м станет символом нового года по восточному гороскопу и как обеспечить себе расположение хозяина, читайте в Sputnik Грузия
Какое животное станет символом года?
Каждый год по восточному гороскопу имеет свое животное-символ, цвет и стихию. Символом нового 2024 года станет Зеленый Деревянный Дракон, который сменит Черного Водяного Кролика и начнет править 10 февраля.
По восточному гороскопу дракон – символ мудрости, силы и удачи, которым еще больше энергии и гармонии придает зеленый цвет, который ассоциируется с природой. Эти два символа вместе обещают в новом 2024 году прогресс, процветание и удачу во всех сферах жизни.
Год Зеленого Дракона по восточному гороскопу считается одним из самых благоприятных и счастливых. Символ нового 2024 года обещает активное развитие экономики и бизнеса – будет благоприятствовать вложению инвестиций, росту прибыли, созданию новых рабочих мест, началу новых проектов. Одним словом, Зеленый Деревянный Дракон обещает множество возможностей для достижения успеха.
Спокойный и уравновешенный Зеленый Деревянный Дракон по восточному гороскопу поможет быть гибким и терпимым к разным ситуациям и обстоятельствам и подарит успех и удачу во всех начинаниях.
Год Зеленого Деревянного Дракона станет периодом духовного развития и обновления. Символ 2024 года даст возможность развиваться, осознать свои таланты, освоить новую профессию, изучить новые предметы и найти внутренний баланс.
Так что год зеленого дракона – особый период, когда открываются множества возможностей и реально достичь успеха, а также реализовать все задумки и мечты.
Материал подготовлен на основе открытых источников.