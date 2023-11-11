https://sputnik-georgia.ru/20231111/284144758.html

Россия красиво накажет конфискаторов своих активов

Россия красиво накажет конфискаторов своих активов

Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США, несмотря на долгие метания, сомнения и сидение в шпагате на трех стульях, большинством... 11.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-11T10:32+0400

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В случае вступления закона в силу госсекретарь Соединенных Штатов совместно с Агентством США по международному развитию должны в течение 180 дней представить конгрессу "оценку наиболее насущных потребностей Украины в восстановлении, помощи в области безопасности и гуманитарной помощи", а "в случае необходимости право собственности и доход от конфискованных российских суверенных активов <...> переходят к правительству Соединенных Штатов". Об этом пишет Кирилл Стрельников в материале для РИА Новости.Напомним, что после начала СВО коллективный Запад в нарушение всех их же собственных писаных и неписаных законов заморозил активы российских компаний и граждан на сумму порядка 300 миллиардов долларов и с прицелом на их конфискацию — то есть воровство.С этого момента начался лихорадочный поиск способов превратить кражу средь бела дня во что-то хотя бы отдаленно напоминающее законную процедуру, но очевидная и неприкрытая дикость ситуации смущала даже самые русофобские страны. Берлин, Париж и особенно Брюссель, в чьей юрисдикции оказался самый большой объем замороженных российских активов (более 180 миллиардов евро), сильно не хотели быть инициаторами грабежа и потом в одиночку нести все правовые и финансовые последствия. Европейский центральный банк предупреждал Еврокомиссию, что "такие действия могут ударить по репутации евро во всем мире и ослабить его позиции в качестве резервной валюты", Еврокомиссия, в свою очередь, признала, что "правовые барьеры слишком высоки", а "правительства стран Европы обеспокоены рисками для финансовых рынков от таких решений".Воры начали с малого: сперва Бельгия создала фонд в поддержку Украины, куда планирует передать 1,7 миллиарда евро налогов с прибыли, полученной за счет замороженных российских активов на территории страны в 2022-2024 годах. Теперь — решение конгресса США. Одновременно на встрече министров иностранных дел стран "Большой семерки" в Токио было объявлено, что "активы России в их юрисдикции будут заморожены до тех пор, пока Москва не согласится на выплату компенсаций Киеву за ущерб, нанесенный в ходе боевых действий". Поскольку этому не бывать и они об этом знают, то, по сути, было принято решение о внеправовой и бессудебной конфискации.Россия многократно и на всех уровнях предупреждала западных гоп-стопников, что воровство активов нашей страны будет иметь самые серьезные последствия. Но, прекрасно зная, с кем мы имеем дело, руководство страны сразу начало прорабатывать ответные меры.И их час настал.Самым первым шагом будет обмен активов российских резидентов, замороженных на Западе (большей частью ценные бумаги), на активы западных резидентов, зеркальным образом замороженные в России. Пока речь идет об освобождении активов 3,5 миллиона российских граждан на сумму 1,5 триллиона рублей. Соответствующий указ был подписан президентом 8 ноября. Параллельно с этим вороватый Запад уже начал на своей шкуре ощущать последствия своего мошенничества. До недавнего времени главным активом Запада, прежде всего США, были не деньги, не золото, не месторождения и не что-то материальное — главным активом был имидж "тихой и надежной гавани" для международных капиталов, которым гарантирована защита.Теперь, по словам Володина, "США и их шестерки выстрелили себе в ногу".Занимательные примеры.На фоне новостей о грабеже доходность "самых надежных на планете" американских государственных облигаций, которые так любят иностранные инвесторы, на 20 октября 2023-го по сравнению с прошлым годом упала на 42 процента.Крупнейший в мире норвежский суверенный фонд благосостояния с объемом активов 1,4 триллиона долларов сообщил об убытке в третьем квартале 2023 года на 33,8 миллиарда, что произошло во многом из-за падения интереса к западным акциям осторожных зарубежных инвесторов, которые боятся аналогичных конфискаций.Элитная недвижимость в Лондоне, которая десятилетиями привлекала инвесторов со всего мира, стремительно теряет свои позиции, а ее место в мире начинает занимать недвижимость в Дубае и (сюрприз!) Сочи.Что, собственно, и требовалось доказать, а дальше будет только хуже.США и их вассалы в своем исступленном желании нанести вред России своими руками разрушили свой прогнивший мирок, и у нас есть только один путь — строить мир новый.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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