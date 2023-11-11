Россия красиво накажет конфискаторов своих активов
© photo: Sputnik / Alexey AgaryshevЗдание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне.
© photo: Sputnik / Alexey Agaryshev
Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США, несмотря на долгие метания, сомнения и сидение в шпагате на трех стульях, большинством голосов все же одобрил законопроект, предусматривающий использование замороженных активов РФ для помощи Украине
В случае вступления закона в силу госсекретарь Соединенных Штатов совместно с Агентством США по международному развитию должны в течение 180 дней представить конгрессу "оценку наиболее насущных потребностей Украины в восстановлении, помощи в области безопасности и гуманитарной помощи", а "в случае необходимости право собственности и доход от конфискованных российских суверенных активов <...> переходят к правительству Соединенных Штатов". Об этом пишет Кирилл Стрельников в материале для РИА Новости.
Напомним, что после начала СВО коллективный Запад в нарушение всех их же собственных писаных и неписаных законов заморозил активы российских компаний и граждан на сумму порядка 300 миллиардов долларов и с прицелом на их конфискацию — то есть воровство.
С этого момента начался лихорадочный поиск способов превратить кражу средь бела дня во что-то хотя бы отдаленно напоминающее законную процедуру, но очевидная и неприкрытая дикость ситуации смущала даже самые русофобские страны. Берлин, Париж и особенно Брюссель, в чьей юрисдикции оказался самый большой объем замороженных российских активов (более 180 миллиардов евро), сильно не хотели быть инициаторами грабежа и потом в одиночку нести все правовые и финансовые последствия. Европейский центральный банк предупреждал Еврокомиссию, что "такие действия могут ударить по репутации евро во всем мире и ослабить его позиции в качестве резервной валюты", Еврокомиссия, в свою очередь, признала, что "правовые барьеры слишком высоки", а "правительства стран Европы обеспокоены рисками для финансовых рынков от таких решений".
Но если закрыть глаза и сговориться всем вместе (а сзади тебя подбадривают пинками США), то можно сделать вид, что все законно.
Воры начали с малого: сперва Бельгия создала фонд в поддержку Украины, куда планирует передать 1,7 миллиарда евро налогов с прибыли, полученной за счет замороженных российских активов на территории страны в 2022-2024 годах. Теперь — решение конгресса США. Одновременно на встрече министров иностранных дел стран "Большой семерки" в Токио было объявлено, что "активы России в их юрисдикции будут заморожены до тех пор, пока Москва не согласится на выплату компенсаций Киеву за ущерб, нанесенный в ходе боевых действий". Поскольку этому не бывать и они об этом знают, то, по сути, было принято решение о внеправовой и бессудебной конфискации.
Мнение российской стороны по поводу места западных стран в криминальной иерархии четко и прозрачно обозначил председатель Госдумы Вячеслав Володин: "Страны G7 совершили чистосердечное признание, что хотят своровать замороженные активы Российской Федерации", в связи с чем "у нашей страны возникают моральные и юридические основания для действий в отношении активов стран G7, которых больше, чем замороженных российских средств" (для справки: минимум в два раза больше).
Россия многократно и на всех уровнях предупреждала западных гоп-стопников, что воровство активов нашей страны будет иметь самые серьезные последствия. Но, прекрасно зная, с кем мы имеем дело, руководство страны сразу начало прорабатывать ответные меры.
И их час настал.
Самым первым шагом будет обмен активов российских резидентов, замороженных на Западе (большей частью ценные бумаги), на активы западных резидентов, зеркальным образом замороженные в России. Пока речь идет об освобождении активов 3,5 миллиона российских граждан на сумму 1,5 триллиона рублей. Соответствующий указ был подписан президентом 8 ноября.
В работе — другие шаги, в том числе, по словам Дмитрия Пескова, совершенно "незеркальные", то есть неожиданные и болезненные.
Параллельно с этим вороватый Запад уже начал на своей шкуре ощущать последствия своего мошенничества. До недавнего времени главным активом Запада, прежде всего США, были не деньги, не золото, не месторождения и не что-то материальное — главным активом был имидж "тихой и надежной гавани" для международных капиталов, которым гарантирована защита.
Теперь, по словам Володина, "США и их шестерки выстрелили себе в ногу".
Занимательные примеры.
На фоне новостей о грабеже доходность "самых надежных на планете" американских государственных облигаций, которые так любят иностранные инвесторы, на 20 октября 2023-го по сравнению с прошлым годом упала на 42 процента.
Крупнейший в мире норвежский суверенный фонд благосостояния с объемом активов 1,4 триллиона долларов сообщил об убытке в третьем квартале 2023 года на 33,8 миллиарда, что произошло во многом из-за падения интереса к западным акциям осторожных зарубежных инвесторов, которые боятся аналогичных конфискаций.
Элитная недвижимость в Лондоне, которая десятилетиями привлекала инвесторов со всего мира, стремительно теряет свои позиции, а ее место в мире начинает занимать недвижимость в Дубае и (сюрприз!) Сочи.
Что, собственно, и требовалось доказать, а дальше будет только хуже.
Воровство российских активов — это бесславный конец сиропных мифов о Западе "как безопасной гавани", "неприкосновенности частной собственности" и "невидимой руке рынка".
США и их вассалы в своем исступленном желании нанести вред России своими руками разрушили свой прогнивший мирок, и у нас есть только один путь — строить мир новый.
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