https://sputnik-georgia.ru/20231111/arkhivy-vatikana-gruziya-poluchila-dostup-k-krupneyshemu-khranilischu-rukopisey-v-mire-284147295.html
Архивы Ватикана: Грузия получила доступ к крупнейшему хранилищу рукописей в мире
Архивы Ватикана: Грузия получила доступ к крупнейшему хранилищу рукописей в мире
Площадь крупнейшего хранилища рукописей в мире превышает 85 квадратных метров 11.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-11T13:50+0400
2023-11-11T13:50+0400
2023-11-11T13:50+0400
грузия
новости
рим
национальная парламентская библиотека
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23015/71/230157172_0:276:3150:2048_1920x0_80_0_0_9778afc4e6cb47d5989a3f211ebeeb01.jpg
ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Грузинская сторона подписала меморандум о сотрудничестве с Ватиканской апостольской библиотекой, обладающей богатейшим собранием рукописей средневековья – теперь у грузинских студентов, исследователей и ученых появилась возможность изучить архивные материалы библиотеки. Представители Национальной парламентской библиотеки Грузии находятся в Риме.Площадь крупнейшего хранилища рукописей в мире превышает 85 кв. м. Грузинские специалисты предполагают, что в архивах Ватикана могут храниться важные для Грузии рукописи.В то же время библиотека Ватикана берет на себя ответственность за обучение грузинских библиотекарей и архивариусов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
рим
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23015/71/230157172_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_f5bcf1f3fb203ca41d45c80736892825.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, рим, национальная парламентская библиотека
грузия, новости, рим, национальная парламентская библиотека
Архивы Ватикана: Грузия получила доступ к крупнейшему хранилищу рукописей в мире
Площадь крупнейшего хранилища рукописей в мире превышает 85 квадратных метров
ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Грузинская сторона подписала меморандум о сотрудничестве с Ватиканской апостольской библиотекой, обладающей богатейшим собранием рукописей средневековья – теперь у грузинских студентов, исследователей и ученых появилась возможность изучить архивные материалы библиотеки.
Представители Национальной парламентской библиотеки Грузии находятся в Риме.
"Это очень важный факт для нашей страны, и то, что я здесь, также определяет, что это политически важный документ, который сегодня будет подписан. При этом мы хотим от имени парламента выразить нашу поддержку этому процессу. Я уверен, что для многих историков и ученых сегодняшний день будет чрезвычайно важным", – сказал директор библиотеки Георгий Кекедидзе в эфире телеканала "Имеди".
Площадь крупнейшего хранилища рукописей в мире превышает 85 кв. м. Грузинские специалисты предполагают, что в архивах Ватикана могут храниться важные для Грузии рукописи.
В то же время библиотека Ватикана берет на себя ответственность за обучение грузинских библиотекарей и архивариусов.