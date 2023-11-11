Архивы Ватикана: Грузия получила доступ к крупнейшему хранилищу рукописей в мире

"Это очень важный факт для нашей страны, и то, что я здесь, также определяет, что это политически важный документ, который сегодня будет подписан. При этом мы хотим от имени парламента выразить нашу поддержку этому процессу. Я уверен, что для многих историков и ученых сегодняшний день будет чрезвычайно важным", – сказал директор библиотеки Георгий Кекедидзе в эфире телеканала "Имеди".