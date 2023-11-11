https://sputnik-georgia.ru/20231111/borba-s-kontrabandoy-sigaret-v-gruzii--skolko-narusheniy-vyyavili-v-oktyabre-283966242.html

Борьба с контрабандой сигарет в Грузии – сколько нарушений выявили в октябре

Борьба с контрабандой сигарет в Грузии – сколько нарушений выявили в октябре

Всего за 10 месяцев было изъято 74 358 пачек контрабандных сигарет разных наименований 11.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-11T19:09+0400

2023-11-11T19:09+0400

2023-11-11T19:09+0400

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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Сотрудники Службы доходов Минфина Грузии в октябре этого года выявили 24 факта хранения, перевозки и реализации безакцизных табачных изделий, сообщается на сайте ведомства. Всего в прошлом месяце к ответственности привлекли 23 человека, из них 9 задержали. В целом за указанный период было изъято 74 358 пачек контрабандных сигарет разных наименований, предназначенных для продажи. Общая рыночная стоимость товара превышает 370 тысяч лари (136,2 тысячи долларов). Следствие ведется по статье "Выпуск, хранение, реализация или перевозка подлежащего маркировке акцизного товара без акцизной марки", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до восьми лет. Контрабанда сигарет обрела масштабы в Грузии после 2019 года, когда в стране из-за антитабачного законодательства резко выросли цены на сигареты и табак. С тех пор Служба доходов держит под особым контролем ввоз и реализацию в стране безакцизных табачных изделий. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, контрабанда, сигареты