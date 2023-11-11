https://sputnik-georgia.ru/20231111/chto-nuzhno-est-osenyu-dlya-povysheniya-immuniteta--284139204.html
Что нужно есть осенью для повышения иммунитета?
Что нужно есть осенью для повышения иммунитета?
Осенью организм особо нуждается в правильном питании, чтобы укрепить иммунитет в период, когда бушуют вирусы 11.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-11T20:00+0400
2023-11-11T20:00+0400
2023-11-11T20:00+0400
инфографика
общество
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В инфографике Sputnik Беларусь вы узнаете главные продукты осеннего сезона для иммунитета и красивой фигуры.Здоровое питание необходимо для поддержания функций иммунной системы. Кроме того, сбалансированный рацион позволяет сократить вероятность возникновения других расстройств, включая ожирение, заболевания сердца, диабет и некоторые виды рака.Нездоровое питание и отсутствие физической активности являются основными рисками для здоровья во всем мире.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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инфографика, общество, инфографика
инфографика, общество, инфографика
Что нужно есть осенью для повышения иммунитета?
Осенью организм особо нуждается в правильном питании, чтобы укрепить иммунитет в период, когда бушуют вирусы
В инфографике Sputnik Беларусь
вы узнаете главные продукты осеннего сезона для иммунитета и красивой фигуры.
Здоровое питание необходимо для поддержания функций иммунной системы. Кроме того, сбалансированный рацион позволяет сократить вероятность возникновения других расстройств, включая ожирение, заболевания сердца, диабет и некоторые виды рака.
Нездоровое питание и отсутствие физической активности являются основными рисками для здоровья во всем мире.