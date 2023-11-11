https://sputnik-georgia.ru/20231111/chto-nuzhno-est-osenyu-dlya-povysheniya-immuniteta--284139204.html

Что нужно есть осенью для повышения иммунитета?

Что нужно есть осенью для повышения иммунитета?

Осенью организм особо нуждается в правильном питании, чтобы укрепить иммунитет в период, когда бушуют вирусы 11.11.2023, Sputnik Грузия

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инфографика

общество

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В инфографике Sputnik Беларусь вы узнаете главные продукты осеннего сезона для иммунитета и красивой фигуры.Здоровое питание необходимо для поддержания функций иммунной системы. Кроме того, сбалансированный рацион позволяет сократить вероятность возникновения других расстройств, включая ожирение, заболевания сердца, диабет и некоторые виды рака.Нездоровое питание и отсутствие физической активности являются основными рисками для здоровья во всем мире.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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