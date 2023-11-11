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Гога Никабадзе назван "Дизайнером года" на премии Fashion People Awards 2023
Гога Никабадзе назван "Дизайнером года" на премии Fashion People Awards 2023
Организаторы церемонии выбирали лучших из лучших – тех, кто создает тренды 11.11.2023, Sputnik Грузия
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гога никабадзе
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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Грузинского дизайнера Гогу Никадзе назвали "Дизайнером года" на 13-й по счету премии Fashion People Awards 2023 в Москве, об этом Никабадзе сообщил в соцсетях. Ежегодно заветную хрустальную статуэтку FPA присуждают российским звездам шоу-бизнеса, представителям fashion- и beauty-индустрий, искусства и бизнеса, а также популярным блогерам. Организаторы церемонии выбирали лучших из лучших – тех, кто создает тренды. Гога Никабадзе поделился новостью, выложив видео с дорожки премии, где его снимали фотографы с наградой в руках. Никабадзе выбрал для премии лаконичный образ – строгий костюм свободного кроя, изюминку которому добавлял блестящий лонгслив. Свою первую коллекцию Никабадзе создал в 2000 году. Модельер продолжает выпускать новые коллекции, каждый раз доказывая свой талант, уникальность и самобытность грузинской моды. Сам дизайнер говорит, что в работе у него нет секретов, он просто делает то, что чувствует, и передает свои эмоции в коллекциях. Никабадзе популярен среди звезд российского шоу-бизнеса. В его нарядах появилась и известная актриса Светлана Светличная, телеведущие Эвелина Бледанс и Елена Летучая.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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новости, грузия, культура, москва, гога никабадзе, эвелина бледанс
новости, грузия, культура, москва, гога никабадзе, эвелина бледанс

Гога Никабадзе назван "Дизайнером года" на премии Fashion People Awards 2023

15:45 11.11.2023
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанкДизайнер Гога Никабадзе
Дизайнер Гога Никабадзе - Sputnik Грузия, 1920, 11.11.2023
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
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Организаторы церемонии выбирали лучших из лучших – тех, кто создает тренды
ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Грузинского дизайнера Гогу Никадзе назвали "Дизайнером года" на 13-й по счету премии Fashion People Awards 2023 в Москве, об этом Никабадзе сообщил в соцсетях.
Ежегодно заветную хрустальную статуэтку FPA присуждают российским звездам шоу-бизнеса, представителям fashion- и beauty-индустрий, искусства и бизнеса, а также популярным блогерам. Организаторы церемонии выбирали лучших из лучших – тех, кто создает тренды.
© photo: Sputnik / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМодели демонстрируют одежду дизайнера Goga Nikabadze (Грузия)
Модели демонстрируют одежду дизайнера Goga Nikabadze (Грузия) - Sputnik Грузия, 1920, 10.11.2023
Модели демонстрируют одежду дизайнера Goga Nikabadze (Грузия)
© photo: Sputnik / Антон Денисов
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Гога Никабадзе поделился новостью, выложив видео с дорожки премии, где его снимали фотографы с наградой в руках. Никабадзе выбрал для премии лаконичный образ – строгий костюм свободного кроя, изюминку которому добавлял блестящий лонгслив.
Свою первую коллекцию Никабадзе создал в 2000 году. Модельер продолжает выпускать новые коллекции, каждый раз доказывая свой талант, уникальность и самобытность грузинской моды. Сам дизайнер говорит, что в работе у него нет секретов, он просто делает то, что чувствует, и передает свои эмоции в коллекциях.
Никабадзе популярен среди звезд российского шоу-бизнеса. В его нарядах появилась и известная актриса Светлана Светличная, телеведущие Эвелина Бледанс и Елена Летучая.
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