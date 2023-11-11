https://sputnik-georgia.ru/20231111/goga-nikabadze-nazvan-dizaynerom-goda-na-premii-fashion-people-awards-2023-284128847.html
Гога Никабадзе назван "Дизайнером года" на премии Fashion People Awards 2023
Гога Никабадзе назван "Дизайнером года" на премии Fashion People Awards 2023
Организаторы церемонии выбирали лучших из лучших – тех, кто создает тренды 11.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-11T15:45+0400
2023-11-11T15:45+0400
2023-11-11T15:45+0400
новости
грузия
культура
москва
гога никабадзе
эвелина бледанс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22925/67/229256748_0:176:2886:1799_1920x0_80_0_0_49f48858a6d8140b91a5c5b05ee9168e.jpg
ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Грузинского дизайнера Гогу Никадзе назвали "Дизайнером года" на 13-й по счету премии Fashion People Awards 2023 в Москве, об этом Никабадзе сообщил в соцсетях. Ежегодно заветную хрустальную статуэтку FPA присуждают российским звездам шоу-бизнеса, представителям fashion- и beauty-индустрий, искусства и бизнеса, а также популярным блогерам. Организаторы церемонии выбирали лучших из лучших – тех, кто создает тренды. Гога Никабадзе поделился новостью, выложив видео с дорожки премии, где его снимали фотографы с наградой в руках. Никабадзе выбрал для премии лаконичный образ – строгий костюм свободного кроя, изюминку которому добавлял блестящий лонгслив. Свою первую коллекцию Никабадзе создал в 2000 году. Модельер продолжает выпускать новые коллекции, каждый раз доказывая свой талант, уникальность и самобытность грузинской моды. Сам дизайнер говорит, что в работе у него нет секретов, он просто делает то, что чувствует, и передает свои эмоции в коллекциях. Никабадзе популярен среди звезд российского шоу-бизнеса. В его нарядах появилась и известная актриса Светлана Светличная, телеведущие Эвелина Бледанс и Елена Летучая.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
москва
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22925/67/229256748_127:0:2759:1974_1920x0_80_0_0_39fe0acb07a2a8c8163607a50570ab4e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, культура, москва, гога никабадзе, эвелина бледанс
новости, грузия, культура, москва, гога никабадзе, эвелина бледанс
Гога Никабадзе назван "Дизайнером года" на премии Fashion People Awards 2023
Организаторы церемонии выбирали лучших из лучших – тех, кто создает тренды
ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Грузинского дизайнера Гогу Никадзе назвали "Дизайнером года" на 13-й по счету премии Fashion People Awards 2023 в Москве, об этом Никабадзе сообщил в соцсетях.
Ежегодно заветную хрустальную статуэтку FPA присуждают российским звездам шоу-бизнеса, представителям fashion- и beauty-индустрий, искусства и бизнеса, а также популярным блогерам. Организаторы церемонии выбирали лучших из лучших – тех, кто создает тренды.
Гога Никабадзе поделился новостью, выложив видео с дорожки премии, где его снимали фотографы с наградой в руках. Никабадзе выбрал для премии лаконичный образ – строгий костюм свободного кроя, изюминку которому добавлял блестящий лонгслив.
Свою первую коллекцию Никабадзе создал в 2000 году. Модельер продолжает выпускать новые коллекции, каждый раз доказывая свой талант, уникальность и самобытность грузинской моды. Сам дизайнер говорит, что в работе у него нет секретов, он просто делает то, что чувствует, и передает свои эмоции в коллекциях.
Никабадзе популярен среди звезд российского шоу-бизнеса. В его нарядах появилась и известная актриса Светлана Светличная, телеведущие Эвелина Бледанс и Елена Летучая.