https://sputnik-georgia.ru/20231111/goga-nikabadze-nazvan-dizaynerom-goda-na-premii-fashion-people-awards-2023-284128847.html

Гога Никабадзе назван "Дизайнером года" на премии Fashion People Awards 2023

Гога Никабадзе назван "Дизайнером года" на премии Fashion People Awards 2023

Организаторы церемонии выбирали лучших из лучших – тех, кто создает тренды 11.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-11T15:45+0400

2023-11-11T15:45+0400

2023-11-11T15:45+0400

новости

грузия

культура

москва

гога никабадзе

эвелина бледанс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22925/67/229256748_0:176:2886:1799_1920x0_80_0_0_49f48858a6d8140b91a5c5b05ee9168e.jpg

ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Грузинского дизайнера Гогу Никадзе назвали "Дизайнером года" на 13-й по счету премии Fashion People Awards 2023 в Москве, об этом Никабадзе сообщил в соцсетях. Ежегодно заветную хрустальную статуэтку FPA присуждают российским звездам шоу-бизнеса, представителям fashion- и beauty-индустрий, искусства и бизнеса, а также популярным блогерам. Организаторы церемонии выбирали лучших из лучших – тех, кто создает тренды. Гога Никабадзе поделился новостью, выложив видео с дорожки премии, где его снимали фотографы с наградой в руках. Никабадзе выбрал для премии лаконичный образ – строгий костюм свободного кроя, изюминку которому добавлял блестящий лонгслив. Свою первую коллекцию Никабадзе создал в 2000 году. Модельер продолжает выпускать новые коллекции, каждый раз доказывая свой талант, уникальность и самобытность грузинской моды. Сам дизайнер говорит, что в работе у него нет секретов, он просто делает то, что чувствует, и передает свои эмоции в коллекциях. Никабадзе популярен среди звезд российского шоу-бизнеса. В его нарядах появилась и известная актриса Светлана Светличная, телеведущие Эвелина Бледанс и Елена Летучая.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

москва

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, культура, москва, гога никабадзе, эвелина бледанс