https://sputnik-georgia.ru/20231111/gruzinskaya-pevitsa-nini-iris-pokoryaet-stsenu-amerikanskogo-golosa---video-284101867.html

Грузинская певица Nini Iris покоряет сцену американского "Голоса" – видео

Грузинская певица Nini Iris покоряет сцену американского "Голоса" – видео

Девушка исполнила песню Karma Police группы Radiohead, блестяще справившись с задачей 11.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Грузинская певица Нини Брегвадзе (Iris) вновь произвела фурор на американском вокальном проекте "Голос" на этапе "нокаутов". В туре "нокаутов" наставники разбивают свои команды на тройки, их участники соревнуются, исполняя каждый свою песню. По выбору наставника двое из каждой тройки выбывают. В этот раз Нини Брегвадзе исполнила песню Karma Police группы Radiohead, блестяще справившись с задачей. Именно поэтому наставник грузинки Найл Хоран оставил в проекте ее. Исполнение Брегвадзе произвело впечатление на всех менторов. Гвен Стефани отметила, что для нее победителем тура является Нини, а Джон Ледженд восхитился голосом Брегвадзе. Сама же Нини в соцсети отметила, что не понимает, как ей удалось сдержать слезы от эмоций. Нини была рада, что ей доверили спеть ее любимую песню. О Нини Брегвадзе грузинские слушатели впервые узнали после ее участия в музыкальных конкурсах. Одним из первых проектов, в которых появилась Нини, стал грузинский "Голос". Стоит отметить, что сейчас Брегвадзе выступает под псевдонимом Nini Iris. Грузинка живет и работает в Нью-Йорке уже семь лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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