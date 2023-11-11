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Иностранцев задержали в Тбилиси за помощь нелегалам: устанавливается их связь с ИГ*

Иностранцев задержали в Тбилиси за помощь нелегалам: устанавливается их связь с ИГ*

У задержанных были изъяты военное снаряжение, маски, поддельные документы, взрывчатые вещества и флаг ИГ 11.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Сотрудники контртеррористического центра Службы госбезопасности Грузии задержали в Тбилиси двух иностранцев за незаконную перевозку мигрантов и устанавливают их связь с террористической организацией "Исламское государство"* (ИГ). По данным СГБ, иностранцы были задержаны в рамках расследования факта о нелегальном въезде мигрантов в Грузию и создании для них условий пребывания в стране. Операция по задержанию проводилась сразу по двум адресам в Тбилиси. Во время обыска у задержанных были изъяты носители электронной информации, военное снаряжение, маски, электрошокеры, поддельные документы иностранного государства, взрывчатые вещества, кустарные взрывные устройства и флаг ИГ. Следствие ведется по статьям "Незаконная перевозка мигрантов через государственную границу Грузии или(и) создание им соответствующих условий для незаконного пребывания" и "Незаконное ношение, хранение и приобретение огнестрельного оружия или взрывных устройств". Как отмечает СГБ, в данный момент следствие устанавливает участие задержанных в террористической организации и ищет связанных с задержанными лиц. * Запрещенная в России, США и ряде других стран террористическая организацияПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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