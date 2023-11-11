https://sputnik-georgia.ru/20231111/obschestvennoe-dvizhenie-sila-naroda-mozhet-stat-partiey-284150236.html
Общественное движение "Сила народа" может стать партией
Общественное движение "Сила народа" может стать партией
Представители объединения уже ведут консультации 11.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-11T20:39+0400
2023-11-11T20:39+0400
2023-11-11T21:47+0400
политика
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тбилиси
дмитрий хундадзе
общественное движение "сила народа"
грузинская мечта - демократическая грузия
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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Грузинское общественное движение "Сила народа" может преобразоваться в политическую партию, главным ориентиром которой будут интересы страны, заявил один из лидеров движения Дмитрий Хундадзе. "Сила народа" известна критикой действий США и других партнеров Запада. Она была создана в августе 2022 года депутатами, которые покинули правящую партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия", при этом политическая группа "Силы народа" на сегодняшний день активно сотрудничает с правящей партией в составе парламентского большинства. Основным мотивом создания общественного движения "Сила народа" было желание депутатов свободно высказывать свое мнение, не ставя правящую партию, которую во многом поддерживают, в неловкое положение. Движение "Сила народа" запомнилось как автор резкой критики в адрес посла США и ряда Европарламентариев, а также как автор скандального закопроекта "Об агентах иностранного влияния", который был провален после массовых протестов молодежи, приведших к массовым беспорядкам в Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, сша, тбилиси, дмитрий хундадзе, общественное движение "сила народа", грузинская мечта - демократическая грузия
политика, грузия, новости, сша, тбилиси, дмитрий хундадзе, общественное движение "сила народа", грузинская мечта - демократическая грузия
Общественное движение "Сила народа" может стать партией
20:39 11.11.2023 (обновлено: 21:47 11.11.2023)
Представители объединения уже ведут консультации
ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Грузинское общественное движение "Сила народа" может преобразоваться в политическую партию, главным ориентиром которой будут интересы страны, заявил один из лидеров движения Дмитрий Хундадзе.
"Сила народа" известна критикой действий США и других партнеров Запада. Она была создана в августе 2022 года депутатами, которые покинули правящую партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия", при этом политическая группа "Силы народа" на сегодняшний день активно сотрудничает с правящей партией в составе парламентского большинства.
"Нашим основным выбором и путеводной картой остаются интересы нашей страны и общества, так что мы не можем успокоиться и сказать, что все плохое прошло. Соответственно, "Сила народа" будет еще больше настороже, так как у нас есть больше опыта, и мы, возможно, сделаем новое заявление о политической жизни, мы думаем, что зреет тема создания партии. Об этом мы ведем консультации", – сказал Хундадзе.
Основным мотивом создания общественного движения "Сила народа" было желание депутатов свободно высказывать свое мнение, не ставя правящую партию, которую во многом поддерживают, в неловкое положение.
Движение "Сила народа" запомнилось как автор резкой критики в адрес посла США и ряда Европарламентариев, а также как автор скандального закопроекта "Об агентах иностранного влияния", который был провален после массовых протестов молодежи, приведших к массовым беспорядкам в Тбилиси.