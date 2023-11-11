https://sputnik-georgia.ru/20231111/pedagog-na-zapade-gruzii-obvinyaetsya-v-prinuzhdenii-shkolnika-k-seksu-284148692.html

Педагог на западе Грузии обвиняется в принуждении школьника к сексу

Педагог на западе Грузии обвиняется в принуждении школьника к сексу

Подробности дела не разглашаются, исходя из специфики дела 11.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-11T16:25+0400

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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Сотрудники полиции задержали педагога сельской школы в Ланчхутском районе (регионе Гурия) по подозрению в принуждении ученика к половой связи, сообщает телеканал "Рустави 2". Исходя из специфики дела, подробности обвинения конфиденциальны. Неизвестно и время совершения преступления. По предварительной версии, учитель задержан в рамках расследования дела по статье "Принуждение к половой связи или иным действиям сексуального характера".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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