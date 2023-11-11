https://sputnik-georgia.ru/20231111/podrostki-na-zapade-gruzii-vekhali-vo-dvor-chuzhogo-doma-284150632.html

Подростки на западе Грузии въехали во двор чужого дома

Подростки на западе Грузии въехали во двор чужого дома

По предварительным данным, подросток перепутал педали газа и тормоза 11.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Автомобиль, которым управлял несовершеннолетний, въехал во двор жилого дома в одном из сел района Цаленджиха (регионе Самегрело – Земо Сванети), сообщает телеканал "Рустави 2". Уточняется, что автомобиль взобрался на лестницы и задел стену дома. По предварительным данным, управлявший автомобилем подросток перепутал педали газа и тормоза. Горе-водителя и находящегося в машине второго несовершеннолетнего отвезли в клинику на осмотр. По делу начато расследование.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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