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Подростки на западе Грузии въехали во двор чужого дома
Подростки на западе Грузии въехали во двор чужого дома
По предварительным данным, подросток перепутал педали газа и тормоза 11.11.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Автомобиль, которым управлял несовершеннолетний, въехал во двор жилого дома в одном из сел района Цаленджиха (регионе Самегрело – Земо Сванети), сообщает телеканал "Рустави 2". Уточняется, что автомобиль взобрался на лестницы и задел стену дома. По предварительным данным, управлявший автомобилем подросток перепутал педали газа и тормоза. Горе-водителя и находящегося в машине второго несовершеннолетнего отвезли в клинику на осмотр. По делу начато расследование.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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происшествия, грузия, новости, самегрело
происшествия, грузия, новости, самегрело

Подростки на западе Грузии въехали во двор чужого дома

21:21 11.11.2023 (обновлено: 21:42 11.11.2023)
© photo: Sputnik / StringerПатрульная полиция
Патрульная полиция - Sputnik Грузия, 1920, 11.11.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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По предварительным данным, подросток перепутал педали газа и тормоза
ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Автомобиль, которым управлял несовершеннолетний, въехал во двор жилого дома в одном из сел района Цаленджиха (регионе Самегрело – Земо Сванети), сообщает телеканал "Рустави 2".
Уточняется, что автомобиль взобрался на лестницы и задел стену дома. По предварительным данным, управлявший автомобилем подросток перепутал педали газа и тормоза.
Горе-водителя и находящегося в машине второго несовершеннолетнего отвезли в клинику на осмотр.
По делу начато расследование.
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