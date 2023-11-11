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Подростки на западе Грузии въехали во двор чужого дома
Подростки на западе Грузии въехали во двор чужого дома
По предварительным данным, подросток перепутал педали газа и тормоза 11.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-11T21:21+0400
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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Автомобиль, которым управлял несовершеннолетний, въехал во двор жилого дома в одном из сел района Цаленджиха (регионе Самегрело – Земо Сванети), сообщает телеканал "Рустави 2". Уточняется, что автомобиль взобрался на лестницы и задел стену дома. По предварительным данным, управлявший автомобилем подросток перепутал педали газа и тормоза. Горе-водителя и находящегося в машине второго несовершеннолетнего отвезли в клинику на осмотр. По делу начато расследование.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, самегрело
происшествия, грузия, новости, самегрело
Подростки на западе Грузии въехали во двор чужого дома
21:21 11.11.2023 (обновлено: 21:42 11.11.2023)
По предварительным данным, подросток перепутал педали газа и тормоза
ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik.
Автомобиль, которым управлял несовершеннолетний, въехал во двор жилого дома в одном из сел района Цаленджиха (регионе Самегрело – Земо Сванети), сообщает телеканал "Рустави 2
".
Уточняется, что автомобиль взобрался на лестницы и задел стену дома. По предварительным данным, управлявший автомобилем подросток перепутал педали газа и тормоза.
Горе-водителя и находящегося в машине второго несовершеннолетнего отвезли в клинику на осмотр.
По делу начато расследование.